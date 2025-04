Safiria Leccese a Reggio Calabria per la presentazione del libro di don Cristofaro

StrettoWeb

Un’esperienza unica di spiritualità e comunione ha preso vita nella splendida Sala Consiliare del Comune di Reggio Calabria, dove un nutrito gruppo di partecipanti si è riunito per assistere alla presentazione di “Luce sul mio cammino“, l’ultima opera di Don Francesco Cristofaro, pubblicata da BUR Rizzoli. L’appuntamento ha visto l’intervento di Lorenzo Festicini, presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, che ha condotto il dibattito con Don Francesco, sapientemente stimolando riflessioni profonde.

Festicini ha sottolineato più volte l’importanza di occasioni simili per rafforzare i legami della comunità e promuovere valori di unità e compassione. La serata ha avuto il privilegio di ospitare Safiria Leccese, nota giornalista e conduttrice Mediaset, la quale ha portato la sua esperienza e sensibilità al dialogo. Nel suo discorso, Leccese ha evidenziato come i messaggi del libro risuonino profondamente con le sfide spirituali del mondo moderno e incoraggiano una riscoperta della fede personale.

Durante l’evento, l’elegante interpretazione musicale del Chorus Christi, guidata dal Maestro Antonino Ripepi, ha arricchito ulteriormente l’atmosfera, regalando momenti di pura ispirazione artistica. I brani proposti hanno toccato le corde emotive del pubblico, suscitando applausi appassionati e sentiti.

I partecipanti, tra i quali erano presenti numerosi esponenti della comunità ecclesiale e spirituale, hanno apprezzato l’occasione per ritrovarsi e confrontarsi su temi di grande rilevanza umana e religiosa. Un ringraziamento speciale è stato dedicato alla Cittadella dell’Immacolata, il cui sostegno nella realizzazione dell’evento è stato fondamentale.

Don Francesco Cristofaro ha espresso la sua emozione nel vedere tanto entusiasmo e partecipazione, ribadendo quanto sia gratificante constatare la forza e la bellezza della comunione costruita attraverso la fede. Ha rivolto un ringraziamento ai sacerdoti invitando alla preghiera per la loro missione, soprattutto in questa settimana santa in cui molte anime potranno sperimentare la misericordia del Signore.

Con queste parole di gratitudine e amore, si è conclusa una serata che non solo ha messo in luce le tematiche del libro, ma ha anche contribuito a rafforzare i legami di solidarietà e vicinanza nella comunità di Reggio Calabria.

