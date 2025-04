Rsu: Fp Cgil “conquista” Reggio Calabria e Area Metropolitana

StrettoWeb

“La Funzione Pubblica Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria chiude la campagna Rsu con una netta affermazione in diversi luoghi del pubblico impiego. Il sindacato ringrazia i lavoratori e le lavoratrici che hanno votato per i loro rappresentanti decretando risultati talvolta storici. Fp Cgil è, infatti, prima per numero di preferenze nella Prefettura di Reggio Calabria, nella Camera di Commercio di Reggio Calabria, nella Città Metropolitana, nella Procura di Locri. Inoltre, è prima tra i confederali in consiglio regionale, mentre ha raddoppiato i voti al Gom di Reggio e li ha triplicati nell’Asp. Buona l’affermazione anche al Tribunale di Reggio e alle Dogane. Aumento dei voti di oltre il 60 per cento presso l’Inps e all’Agenzia della Entrate”, si legge nella nota del sindacato.

“Abbiamo avuto un avanzamento consistente in termini di voti ed rsu – afferma il Segretario Generale Fp Cgil Area Metropolitana Reggio Calabria Francesco Callea – e siamo fieri di averlo avuto facendo “sindacato per davvero” (slogan della campagna rsu nazionale) e non per altre vie. Un enorme ringraziamento va a chi ci ha votato riconoscendo l’onestà e l’impegno con il quale abbiamo sempre esercitato il nostro ruolo”.

