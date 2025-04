Roma, convegno dal titolo “Modellamento bancario: biodiversità, territorio, impresa”

StrettoWeb

“Modellamento bancario: biodiversità, territorio, impresa” è il titolo del convegno che si terrà domani, giovedì 3 aprile, a Roma, presso Scuderie di Palazzo Altieri, in Via Santo Stefano del Cacco, 1. “Con questo evento l’Associazione intende dare un contributo al vivace dibattito, oggi in corso, che coinvolge il mondo finanziario e, conseguentemente, quello produttivo. L’auspicio, nello spirito dell’incontro, è che si possa pervenire ad un equilibrato assestamento, nell’interesse del Paese”.

“In una situazione economica contrassegnata da chiaroscuri, il mondo bancario, anche sotto l’incalzare di avanzamenti tecnologici, è toccato da dinamiche che ne stanno scuotendo gli assestamenti, spezzando equilibri, rimuovendo certezze. Il modellamento in atto, attraverso un accelerato ‘risiko bancario’, richiama, in ogni caso, la necessaria tutela dell’industria finanziaria per la quale il riconoscimento della biodiversità, calata nella dimensione d’impresa, è un passaggio cruciale per la sua stabilità”.

“Essa, con intermediari solidi, efficienti e capaci di operare con sana e prudente gestione, può assicurare il migliore supporto al territorio di riferimento, all’operatività delle piccole e medie imprese, alle famiglie. Per questa via, altresì, si minimizza il rischio sistemico, si valorizza la capacità competitiva dell’apparato produttivo, si frena la desertificazione bancaria”, si legge nella nota.

Programma

ORE 09:30

Accrediti e welcome coffee

ORE 10:00

Introduzione

ERCOLE P. PELLICANÒ, Presidente ANSPC

ORE 10:15

Rapporto di base

ALESSANDRO CARPINELLA Senior partner, Head of Strategic advisory and Corporate Finance – Prometeia

ORE 10:30

Tavola Rotonda (in ordine alfabetico)

FRANCO BASSANINI Presidente Astrid

Modera e conclude

Modera e conclude ANGELO CAMILLI Vice Presidente Credito, Finanza, Fisco – Confidustria

FABIO CERCHIAI Presidente FeBAF- Federazione Banche Assicurazioni e Finanza

LUCA COLOMBANO Direttore Generale Italiana Assicurazioni – Reale Group

ENRICO GIOVANNINI Economista, già Ministro dei governi Letta e Draghi

ELENA GOITINI Amministratore Delegato Bnl Bnp Paribas

MAURO PASTORE Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea

ANTONIO PATUELLI Presidente ABI – Associazione Bancaria Italiana

VITO PRIMICERI Presidente Associazione Nazionale fra le Banche Popolari

ORE 12:30

Conclusioni

