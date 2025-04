Roccella Summer Festival, la rassegna chiuderà con il concerto di Francesco De Gregori

StrettoWeb

È stato ufficializzato in queste ore l’ultimo artista che chiuderà l’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria. Si tratta di Francesco De Gregori che tornerà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il prossimo 28 agosto con l’unica data calabrese del tour che celebrerà in tutta Italia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana.

Quella di Roccella Jonica è una delle tappe estive del tour che renderà omaggio al capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

Il pubblico avrà così l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Il concerto di De Gregori chiuderà il ricco carnet di artisti annunciati nelle scorse settimane: Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Sal Da Vinci (14 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto).

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.