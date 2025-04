Ritardi delibera Cipess fondi Sibari-Catanzaro: “Basta Vittime” scrive al Ministero

StrettoWeb

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106“, da oltre dieci anni impegnata nella lotta per la sicurezza stradale e l’ammodernamento della tristemente nota “strada della morte”, ha inviato una formale richiesta di chiarimenti alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro Matteo Salvini e alla sua Segreteria, nonché al Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, in merito ai finanziamenti previsti per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della SS106 “Jonica”.

La richiesta, inoltrata via PEC, fa seguito alla modifica dell’articolo 1, comma 529, della Legge di Bilancio 2023, che stanzia 2.150 milioni di euro per il periodo 2023-2037 e ulteriori 1.120,05 milioni di euro per il periodo 2025-2030, attingendo al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

L’Organizzazione, rappresentata dal Presidente Leonardo Caligiuri, chiede chiarimenti in merito alla mancata approvazione della Delibera CIPESS, prevista entro il 31 marzo 2025, che avrebbe dovuto definire la ripartizione delle risorse.

“Siamo profondamente preoccupati per il ritardo nell’approvazione di questa delibera cruciale – dichiara Caligiuri – La SS106 è una ferita aperta per la Calabria, e ogni giorno di ritardo significa mettere a rischio la vita di migliaia di persone. Chiediamo alla Struttura Tecnica di Missione ed al Ministero di fornirci risposte chiare e immediate sulle ragioni di questo ritardo e sui tempi previsti per l’approvazione della delibera“.

L’Organizzazione chiede in particolare:

Le ragioni della mancata approvazione della Delibera CIPESS entro il termine previsto.

La data prevista per l’approvazione della Delibera CIPESS da parte del Governo.

Le eventuali conseguenze derivanti dal ritardo nell’approvazione della Delibera CIPESS.

“La realizzazione di questa infrastruttura è una priorità assoluta per la Calabria, – conclude Caligiuri – Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Siamo pronti a far sentire la nostra voce per garantire che questo progetto diventi finalmente realtà”.

