Rissa nella movida di Milazzo: denunciate cinque persone, scatta il daspo

StrettoWeb

Sono 5 le persone, di età compresa tra i 22 e i 31 anni, denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di una rissa, avvenuta la notte del 19 gennaio scorso nella zona della movida del capoluogo mamertino. In particolare, l’attività investigativa dei militari dell’Arma, corroborata dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, ha permesso di documentare le fasi dell’alterco, verificatosi tra 5 giovani, scaturito probabilmente per futili motivi, che ha portato al ferimento di uno di loro, per il quale sono state necessarie le cure in una struttura sanitaria.

La successiva fase delle indagini ha consentito ai Carabinieri di risalire all’identità dei responsabili e di raccogliere ulteriori elementi investigativi, compendiati in un’informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera, dalle quali sono emersi elementi utili che hanno motivato il loro deferimento per il reato di rissa, con la contestuale irrogazione della misura di prevenzione del D.A.C.U.R. (daspo urbano), che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone urbane più affollate e della movida.

Per contrastare il fenomeno, che dall’inizio dell’anno, in diverse circostanze, ha visto i militari dell’Arma intervenire nelle zone della movida milazzese, a causa di alterchi tra giovani, poi scaturite in risse, i Carabinieri della locale Compagnia, in concorso con la Polizia Municipale, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, hanno intensificato i servizi proprio con il fine di ostacolare ogni forma di violenza e, soprattutto, identificare e segnalare eventuali autori sul conto dei quali, una volta individuati, oltre a procedere nei loro riguardi con un’azione penale, sarà altresì richiesta contestualmente l’irrogazione del daspo urbano. Proprio grazie a tale azione di contrasto messa in atto dai militari, un soggetto messinese è stato denunciato in ordine al reato di minaccia. L’individuo, sul cui conto è stata inoltrata anche la proposta d’irrogazione di daspo urbano, lo scorso 6 aprile, a Milazzo, è stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza, mentre, probabilmente armato e in luogo pubblico, stava minacciando una persona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.