Risanamento Messina, Trovato sulla priorità ai fragili: “ecco un ultimo e definitivo chiarimento”

StrettoWeb

In merito all’ordinanza n. 1/2025 sulla priorità nell’assegnazione degli alloggi ai soggetti con gravi patologie il sub commissario al risanamento Santi Trovato intende fare un ultimo e definitivo chiarimento. “Il provvedimento è in totale continuità con la precedente ordinanza commissariale n.5/2023 e con le note dell’Asp di Messina del 14 e 20 giugno 2023 che indicavano i criteri per l’individuazione dei soggetti con gravi patologie ed il relativo elenco. In base alle ordinanze commissariali del maggio e luglio 2023 ed all’elenco dell’Asp rientrano nella categoria dei fragili/fragilissimi gli invalidi civili al 100% ed i beneficiari del comma 3 dell’art.3 della legge 104 del ‘92. Ad oggi risultano 107 istanze presentate da soggetti con patologie, delle quali 47 corrispondono ai criteri di “priorità assoluta” indicati dall’Asp di Messina”, rimarca Trovato.

“L’ordinanza è in piena linea con la genesi della procedura di due anni fa”

“Pertanto l’ordinanza è in piena linea con la genesi della procedura di due anni fa con la quale l’Asp ha individuato i criteri per l’identificazione dei soggetti con disabilità a cui riconoscere priorità assoluta- dichiara il sub commissario Santi Trovato– E’ ArisMe che sta procedendo con l’iter per l’assegnazione degli alloggi come da quanto premesso”. La conferma delle priorità per i fragili sarà oggetto di un incontro che si terrà mercoledì 9 aprile tra il sub commissario Santi Trovato, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante e la Garante dei diritti per le persone con disabilità del Comune di Messina Tiziana De Maria. Con i due Garanti saranno approfondite anche le azioni che la struttura commissariale, in sinergia con il Comune di Messina e Messina Social City, porrà in essere per affiancare le famiglie in tutte le fasi, con il supporto di psicologi, assistenti sociali ed esperti per affrontare fragilità che non sono soltanto abitative o fisiche.

“Vogliamo aumentare la media delle case consegnate e che finora è stata di circa 90 l’anno”

“Infine– ha concluso Trovato- vogliamo aumentare la media delle case consegnate e che finora è stata di circa 90 l’anno. Entro giugno contiamo di assegnare già le prime cento, in modo da poter proseguire con le attività di demolizione e bonifica delle baraccopoli come prevede la legge speciale sul risanamento. In ultimo, non vi saranno ulteriori mie dichiarazioni sulla tematica della priorità ai fragili, che ritengo ampiamente discussa e verificata, nel rispetto delle reali esigenze di chi quotidianamente soffre e vive in una condizione di grave disagio abitativo, fisico e sociale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.