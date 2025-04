Risanamento Messina, Scurria: “Trovato dice falsità sulle persone fragili…”

StrettoWeb

“Nel corso del Consiglio comunale straordinario, il sub Commissario Trovato ha affermato che avrei allargato/esteso le categorie dei fragili a suo tempo decise dall’Asp 5 di Messina, includendo i beneficiari dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92, per l’assegnazione dell’alloggio con priorità. Niente di più falso“. E’ quanto afferma l’ex subcommissario al Risanamento di Messina, Marcello Scurria. “Mi limito ad allegare la nota dell’Asp 5 che smentisce clamorosamente quanto improvvidamente affermato dal Sub Commissario. È vero che non è prerogativa di nessuno difendere i ‘fragili'”, rimarca Scurria.

“I fatti, tuttavia, dimostrano che qualcuno li ha difesi mentre oggi si cerca di imbrogliarli. L’art. 54 della Costituzione prevede che i Cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”, conclude Scurria.

