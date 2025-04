Risanamento Messina, cantieri in varie zone della città | FOTO

StrettoWeb

La macchina del risanamento cammina a buon ritmo con una serie di cantieri aperti da nord a sud di Messina. Lavori in corso a Fondo Basile ed a Fondo Saccà (dove si è in attesa dall’Arpa dell’esito delle ultime analisi sul terreno), in via Macello Vecchio, via delle Mura e Salita Tremonti (dove sono stati effettuati sopralluoghi). Si procede speditamente nel rione Taormina, dove, non appena saranno finiti gli interventi di pulizia dell’area interessata ai lavori si passerà a completare la demolizione delle ultime baracche rimaste in piedi. Conclusi i cantieri in via Catanoso ed all’Annunziata. Dopo Pasqua inizieranno i lavori di demolizione nel Largo Diogene. In programma l’avvio delle opere anche a Camaro Sottomontagna per completare il risanamento dell’intera zona interessata alla riqualificazione.

Buone notizie anche sul fronte dell’assegnazione delle nuove case agli aventi diritto. ArisMe entro la fine della settimana avrà concluso la fase che vede le famiglie impegnate nella visione e nella scelta delle abitazioni, per poi trasmettere gli elenchi degli assegnatari all’ufficio commissariale. Successivamente si procederà alla consegna dei 31 immobili, valutando anche eventuali deroghe. Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli Santi Trovato sottolinea la piena sinergia con il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli e con il Comune di Messina e che porterà a rispettare la tabella di marcia fin qui predisposta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.