Rinvio Inter-Roma, la comunicazione dal Viminale: è giallo sull’orario

La partita Inter-Roma, prevista per sabato 26 aprile, è stata rinviata. Il motivo è lo stop sportivo previsto nel giorno dei funerali di Papa Francesco, scomparso nella giornata di ieri, lunedì 22 aprile. La partita verrà recuperata domenica 27 aprile. La conferma arriva in una comunicazione del Viminale sulla vendita dei biglietti, negata ai residenti della provincia di Roma. Nel comunicato, il cui orario di emissione risulta 10:18 (la decisione era già stata presa dalla mattina, molto prima della comunicazione ufficiale arrivata dopo le 13:00), si legge come Inter-Roma sia prevista per domenica 27 aprile.

Resta ancora il dubbio sull’orario del match, non ancora ufficializzato. “Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo“, si legge nella nota.

