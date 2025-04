Studenti del “Righi-Boccioni-Fermi” protagonisti del PCTO presso l’Idrotermotecnica

StrettoWeb

Un successo la conclusione del PCTO dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” diretto dalla professoressa Anna Maria Cama. L’ex alternanza Scuola-Lavoro si è rivelata una vera e propria esperienza costruttiva per gli studenti ospiti dell’Impresa “Idrotermotecnica” di Reggio Calabria. “Una grande occasione”, dicono gli studenti che ha permesso loro di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite a scuola. Il confronto con il mondo del lavoro, sin da studenti, rappresenta un punto di forza non indifferenze considerata la possibilità di entrane nel mercato occupazionale subito dopo il conseguimento del diploma.

Con il PCTO gli studenti hanno simulato una vera e propria esperienza lavorativa partecipando ad attività di cantiere da protagonisti vivendo, in prima persona, le dinamiche quotidiane del settore termotecnico.

Una esperienza altamente formativa che ha portato gli studenti ad accostarsi a tutte le fasi di lavori specifici di installazione e manutenzione di caldaie, autoclavi, impianti di riscaldamento e climatizzazione, approfondendo sul campo tematiche già affrontate nel corso delle lezioni teoriche.

Un percorso reso possibile grazie alla disponibilità e alla professionalità dell’impresa Idrotermotecnica che ha accolto gli studenti sia nella propria sede, sia nei cantieri, dimostrando grande attenzione per la formazione dei giovani.

Una sinergia che unisce il territorio con la scuola e che evidenzia come la collaborazione tra il mondo produttivo e quello formativo sia fondamentale per preparare giovani competenti, pronti ad affrontare con successo le sfide professionali del futuro.

Così, da un lato, gli studenti hanno potuto vivere un’autentica esperienza lavorativa, migliorando competenze tecniche e capacità operative; dall’altro, l’azienda ha potuto apprezzare l’entusiasmo e la preparazione di futuri tecnici pronti a inserirsi nel mondo del lavoro con competenza e determinazione.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente del Polo Tecnico Professionale, Anna Maria Cama, la quale si è congratulata con gli studenti per l’impegno e la serietà dimostrati, invitandoli a credere fortemente nelle loro capacità, a puntare con forza sul loro presente e a costruire con consapevolezza il futuro professionale.

Parole di incoraggiamento che confermano lo spirito del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”: accompagnare sempre i propri studenti nel percorso di crescita umana e professionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.