Rifiuti a Santa Caterina, una cittadina: “i buoni propositi di Burrone non rispettati. Meno chiacchiere, più raccolta”

StrettoWeb

“Da qualche settimana l’attività di raccolta dei rifiuti nelle traverse di via Santa Caterina lascia il tempo… che non si trova“. Con un simpatico gioco di parole una cittadina di Reggio Calabria scrive alla redazione di StrettoWeb per segnalare le condizioni di via Santa Caterina con diversi sacchi di spazzatura abbandonati ai bordi delle strade. La nostra lettrice sottolinea come questo sia frutto della “mancata raccolta di lunedì frazione indifferenziato e martedì umido“.

Poi rifila una stoccata al neo assessore Burrone: “continuando così, i buoni propositi del neo assessore non sono rispettati… Aspettiamo chiarimenti non con le chiacchere ma con la raccolta… Grazie“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.