Play-In out, Rende vince a Benevento: ai Playout affronterà Marigliano

L’ultima giornata dei Play-In out ha confermato la crescita della Sintegra Rende di coach Carbone che ha infilato l’ennesimo successo di questo ultimo scorcio di stagione. Grande vittoria, fuori casa, a Benevento, per 51-68. Rende, grazie a questa vittoria, termina questa lunga seconda fase al settimo posto. Giusta motivazione in campo per la Sintegra Rende. A parte il primo quarto dove si è giocata una gara in equilibrio, al secondo quarto una risoluta difesa ed un atteggiamento positivo e determinato hanno portato la Sintegra ad un break importante grazie ai canestri di Gatta e De Angelis. Nel terzo quarto entrano in partita sia Ballati che Beyrne Gomez e si chiude la frazione sul 33 a 57 per la Sintegra. Nell’ultimo quarto di controllo del gioco si tocca il +27 e praticamente finisce la contesa.

Ora al turno Playout la squadra biancorossa incontrerà il Marigliano. Appuntamento al Polifunzionale di Quattromiglia domenica 4 maggio alle ore 18.00 per gara 1.

Tabellino Benevento-Remde 51-68

Benevento: Rianna 7, D’ANtonio 3, Gruosso ne, Mercurio ne, Ordine ne, Ndour 15, Piscopo ne, Murolo 10, Volpe, Romano ne, Bongiovanni 12, Miraglia 4.

Sintegra Rende: Gatta 14, Beyrne 17, Lucadamo 2, Ginefra, Ballati 13, Diouf, Baquero 3, Guido, Facciolà 12, De Angelis 7. All. Carbone

Arbitri: Del Gaudio e Santoro

Note: parziali 21-21; 6-17; 6-19; 18-11.

