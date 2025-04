Regionale Open, Sofia Marra conquista 2 ori nel K1

StrettoWeb

Il fine settimana appena trascorso ha visto il doppio successo di Sofia Marra, giovane atleta del Canoa Kayak Club Reggio Calabria, che sulle acque della Diga Nicoletti, ha conquistato due medaglie d’oro nelle competizioni di K1 200 metri e K1 500 metri, nella categoria Ragazze. Nella Gara Regionale Open, ottimamente organizzata dal Gruppo Sportivo Canoa Catania del Presidente Fabrizio Messina, Sofia ha dimostrato una grande determinazione, sbaragliando la concorrenza e salendo sul gradino più alto del podio in entrambe le gare.

Nella prova dei 200 metri ha dominato fin dall’inizio, mantenendo un ritmo insostenibile per le avversarie e tagliando il traguardo con un ottimo tempo, che fa ben sperare per i futuri impegni stagionali. Non meno impressionante è stata la sua prestazione nei 500 metri, dove ha saputo gestire la gara con intelligenza tattica, chiudendo sempre davanti alle agguerrite avversarie.

Il successo di Sofia Marra è stato accolto con entusiasmo dalla comunità canoistica calabrese e soprattutto dal suo allenatore e Presidente del sodalizio reggino, Cosimo Mascianà, il quale ha elogiato la sua dedizione e il suo spirito combattivo, sottolineando che questi risultati sono frutto di anni di impegno e sacrifici.

