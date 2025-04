Reggio, tuffo nella storia con il Circolo “L’Agorà” e l’80° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale

StrettoWeb

Si è svolta, nella giornata di mercoledì 9 aprile, la seconda giornata del ciclo di incontri aventi come tema “1945-2025: 80° anniversario fine della seconda guerra mondiale”, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Ha aperto la giornata di studi il professor Alberto Cafarelli, ex ufficiale di artiglieria e presidente provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro di Reggio Calabria, che ha trattato il tema “I fatti di Cefalonia”.

I fatti di Cefalonia

Cefalonia, insieme ad altre isole greche, era stata occupata dall’Esercito Regio Italiano il 1° maggio 1941 nell’ambito della campagna militare di Grecia. All’indomani dell’8 settembre 1943, giorno in cui fu reso noto l’Armistizio di Cassibile che sanciva la cessazione delle ostilità tra l’Italia e gli Anglo-americani, la guarnigione italiana si oppose al tentativo di disarmo tedesco, combattendo sul campo per vari giorni con pesanti perdite (circa 3.000 uomini) fino alla disfatta, alla quale fecero seguito massacri e rappresaglie nonostante la resa incondizionata avesse fatto cessare ogni resistenza. I superstiti furono quasi tutti deportati verso il continente su navi che finirono su mine subacquee o furono silurate, con gravissime perdite umane. Si è contato che, oltre ai soldati caduti nei combattimenti di quei giorni, furono circa 5.000 i superstiti successivamente “giustiziati” dai tedeschi. In massima parte i soldati presenti facevano parte della divisione Acqui, ma erano presenti anche finanzieri, Carabinieri e militari della Regia Marina. Analoghi avvenimenti si verificarono a Corfù che ospitava un presidio della stessa divisione Acqui.

La guarnigione italiana di stanza nell’isola greca si oppose al tentativo tedesco di disarmo, combattendo sul campo per vari giorni con pesanti perdite, fino alla resa incondizionata, alla quale fecero seguito massacri e rappresaglie nonostante la cessazione di ogni resistenza. I superstiti furono quasi tutti deportati verso il continente su navi che finirono su mine subacquee o furono silurate, con gravissime perdite umane. Fino a fine agosto, organica alla divisione era anche la 27ª Legione CC.NN. d’Assalto, che aveva sostituito la 18ª Legione già con la “Acqui” durante la campagna di Grecia, ma che fu richiamata in patria alla caduta del fascismo. Molti furono i caduti reggini come il sottotenente Silvio Dattola, il tenente Ugo Correale di Santacroce di Siderno Marina, il capitano Giuseppe Bagnato, fucilato nella “casetta rossa”, Francesco Quattrone, ufficiale di fanteria al 17 reggimento, morto in combattimento e medaglia d’argento al valor militare alla memoria consegnata durante la cerimonia del 4 novembre di metà anni novanta. Si è parlato anche di Gino Gentilomo, sopravvissuto all’eccidio ed il primo ad aprire il fuoco contro i tedeschi, il quale scrisse un libro dove racconta la sua storia, e poi Nino De Stefano, Francesco Brath, capitano medico.

L’eccidio di Cefalonia fu un crimine di guerra compiuto dai tedeschi nei confronti dei soldati italiani presenti sull’isola, dove nel settembre 1943 furono massacrati 6.500 soldati italiani, fu insabbiata nell’autunno del 1956 in nome della ragione di Stato. L’eccidio di Cefalonia ha tuttora un solo colpevole: il generale Hubert Lanz, capo del XXII Corpo d’armata truppe da montagna della Wehrmacht dall’agosto 1943 all’8 maggio 1945, venne infatti condannato dal tribunale di Norimberga a 12 anni di reclusione, sebbene ne abbia poi scontati solo tre, in quanto nessuno si presentò da parte italiana a testimoniare al processo.

“Il cinema post bellico nel neorealismo italiano: Rossellini e De Sica”

È stata la volta del Presidente del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”, Antonino De Pace che ha tratto il tema “Il cinema post bellico nel neorealismo italiano: Rossellini e De Sica”. Dal 1943 al 1945 Roberto Rossellini assiste al sovvertimento del ventennale regime fascista in un clima storico-politico confusionario e destabilizzante che gli ispira la realizzazione di tre nuovi film: Roma città aperta (1945), Paisà (1946) e Germania anno zero (1948). La “trilogia della guerra antifascista” di Roberto Rossellini assume un itinerario sia cronologico che geografico ben delineato: in “Roma città aperta” viene descritta l’occupazione nazifascista di Roma e la persecuzione verso gli esponenti della Resistenza da parte dei nazisti.

In “Paisà” il percorso narrativo si incentra sull’intero processo di liberazione nazionale, dalla Sicilia fino al Po. Mentre nella produzione di “Germania anno zero” lo scenario riguarda una Berlino in macerie, lacerata dalla potenza distruttiva della guerra. Con il neorealismo, i registi riscoprono la necessità di portare la cinepresa a contatto con la strada: si valorizza l’attualità, agli attori professionisti si affiancano attori presi dalla strada e si ricorre a set autentici sia per gli esterni che per gli interi. Questa decisione era anche dovuta al fatto che gli studi erano andati distrutti a causa dei bombardamenti. Tali affermazioni sono vere solo in parte, in quanto si possono individuare diverse eccezioni.

“Sciuscià”, film diretto da Vittorio De Sica nel 1946, fu girato in larga parte in studio. “Roma città aperta”, invece, faceva affidamento su attori che avevano già una carriera cinematografica ma anche teatrale, tra cui Anna Magnani. Il cinema assume l’importante funzione sociale di strumento di conoscenza della realtà e instaura un rapporto paritario tra registi, collaboratori e pubblico.

“I reggini e la Resistenza: quale memoria? Quale radici?”

Il secondo appuntamento si è concluso con il reportage “I reggini e la Resistenza: quale memoria? Quale radici?”. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della prima giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”.



