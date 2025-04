Reggio finisce su Striscia la notizia, servizio sull’intimidazione a Calabria Motori: il “metro anti-‘ndrangheta” e il bel messaggio del proprietario

StrettoWeb

L’attentato incendiario alla sede di Calabria Motori, dello scorso 8 aprile, ha riscosso un’attenzione mediatica nazionale, tanto da arrivare fino a Striscia la notizia. L’inviato calabrese Michele Macrì è stato a Campo Calabro, sede dell’azienda, ripercorrendo i fatti dell’intimidazione, con il filmato dell’esecutore materiale che – dopo aver fatto ingresso all’interno della concessionaria – ha appiccato fuoco. Lo stesso Macrì ha poi intervistato il proprietario di Calabria Motori, Emanuele Ionà, che ha voluto trasmettere un bel messaggio. “Lo stordimento è ancora vivo nelle nostre teste, ma andiamo avanti. Intimidazione mafiosa? Sicuramente chi l’ha fatto non è un ladro di galline. Una volta arrestato dico al ragazzo: ‘sconta la tua pena e sono disposto ad assumerti, a farti capire che con l’onestà la vita è molto più bella'”, ha affermato Ionà, intenzionato dunque a offrire una seconda possibilità al malvivente.

Successivamente, Macrì si è spostato per le vie del paese, portando con sé il “metro anti-‘ndrangheta” e intervistando gente del posto. L’obiettivo? Fare in modo che le persone denunciassero pubblicamente la mafia, prendendone le distanze. C’è chi si è mostrato fortemente disponibile, chi invece ha tentennato. Il servizio si è poi chiuso con l’intervista al sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. “Chiediamo una reazione civile vera, è importante che la solidarietà si organizzi, che non sia quella del giorno dopo. Ogni atto intimidatorio è un atto mafioso. Tutti dobbiamo cominciare a comportarci da cittadini veri”, ha detto il primo cittadino villese.

