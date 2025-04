A Reggio Calabria la presentazione del libro “10 febbraio, dalle foibe all’esodo”

StrettoWeb

Domani, martedì 29 aprile alle 18 presso l’Hotel Torrione, a cura del Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, sarà presentato il libro “10 febbraio, dalle foibe all’esodo”, scritto dal Senatore triestino Roberto Menia. Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Alcune sono conosciute, altre stavano nascoste ai più e riemergono dai cassetti dei ricordi di uomini e donne che sono ormai gli ultimi testimoni dell’italianità dell’Adriatico orientale. Storie che non si possono e non si debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale come insegnamento e monito. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di stoicismo e di santità: un grande inno di italianità e di libertà.

Menia, attualmente Vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, è il “padre” della legge nr. 92 del 30 marzo 2004 che istituisce il “Giorno del Ricordo”, una commemorazione civile nazionale che si celebra il 10 febbraio di ogni anno al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle migliaia di italiani vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre di oltre 350mila istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Nel corso dell’iniziativa sarà ricordato anche Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù milanese, aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando comunista di Avanguardia operaia e morto proprio il 29 aprile di 50 anni fa, dopo 47 giorni di agonia. La sua unica colpa è stata quella di aver scritto un tema in classe di condanna delle nascenti Brigate rosse.

All’incontro, introdotto e moderato da Giuseppe Agliano, porteranno il saluto la Coordinatrice del Partito Ersilia Cedro, la Responsabile di Gioventù Nazionale Emanuela Arena e il Sen. Fausto Orsomarso, successivamente si alterneranno negli interventi lo storico Fabio Arichetta, Nicola Malaspina del Centro Studi Tradizione Partecipazione e Antonino Marcianò del Comitato 10 Febbraio. Le conclusioni saranno affidate all’autore del libro, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia.

