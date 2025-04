Reggio Calabria: Museo e Liceo Artistico insieme per un nuovo progetto che unisce arte, accessibilità e inclusione

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria partecipa ufficialmente da oggi al progetto “Percorsi Tattili”, un’iniziativa che unisce arte, accessibilità e inclusione sociale. Promosso dal Liceo Artistico Statale “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, diretto da Lucia Zavettieri, che opera nel penitenziario di “Arghillà”, accolto con entusiasmo dalla Direzione degli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, diretti da Rosario Tortorella, il progetto vede coinvolti i detenuti che frequentano il liceo artistico ed è stato co-finanziato dall’Associazione Ashiafatima ODV ETS, presieduta da Claudio Panella, con parte dei proventi di un evento solidale tenutosi nel periodo natalizio proprio presso il Museo.

Gli obiettivi

“Percorsi Tattili” si pone un duplice obiettivo: favorire l’inclusione sociale degli studenti detenuti della Casa Circondariale di Arghillà e al contempo abbattere le barriere sensoriali consentendo alle persone non vedenti e ipovedenti di fruire pienamente delle opere d’arte. Il progetto prevede la realizzazione di riproduzioni tattili di reperti archeologici esposti al MArRC, un’attività che stanno svolgendo gli studenti del Primo Periodo Didattico del corso di Design della Ceramica del Liceo Artistico, sotto la guida della prof.ssa Marzia Misitano e con il supporto di esperti museali.

Sudano: “così il Museo si dichiara spazio aperto e inclusivo”

“Il progetto ‘Percorsi Tattili’ esprime con forza la vocazione del Museo a essere uno spazio aperto, inclusivo e partecipato” ha dichiarato Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Portare l’arte fuori dai suoi confini tradizionali e renderla accessibile anche attraverso il tatto significa costruire un dialogo autentico tra persone, esperienze e sensibilità diverse. Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che valorizza il patrimonio culturale in chiave educativa e sociale, offrendo a tutti l’opportunità di vivere il Museo come luogo di scoperta, condivisione e crescita”.

Dopo la presentazione ufficiale – tenutasi l’8 dicembre proprio presso la terrazza del Museo – il progetto è entrato nel vivo con un percorso articolato in diverse fasi. Parallelamente all’attività laboratoriale, il Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano, accompagnato da Sonia Scappatura per l’Associazione Ashiafatima ODV ETS e Maria Cantone esperta in percorsi tattili, incontra oggi i partecipanti per una lezione dedicata al patrimonio archeologico del territorio, offrendo un’opportunità di approfondimento storico e culturale.

La soddisfazione del dirigente scolastico del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”

“Grazie ad un’idea della Prof.ssa Tiziana Gemi, referente della sezione carceraria del nostro Liceo, nasce, in stretta collaborazione con il penitenziario e con il Museo, il progetto che prevede la realizzazione di opere in ceramica per i percorsi tattili già attivi al MArRC – ha dichiarato Lucia Zavettieri, dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria – La scuola interagisce con il territorio creando inclusione ed attuando pienamente il diritto allo studio ed alla rieducazione di cui agli artt. 34 e 27 Cost. Un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Misitano Marzia, a tutti i docenti e gli studenti della sezione carceraria, al Direttore Dott. Rosario Tortorella, alla vicedirettrice Dott.ssa Arianna Standardo, a tutto il personale del penitenziario, ai formatori Marc ed al Direttore, Dott. Fabrizio Sudano per la disponibilità dimostrata”.

Altri dettagli

Il progetto proseguirà con una mostra itinerante che coinvolgerà il MArRC, il Museo d’Arte “A. Frangipane” del Liceo Artistico e la Casa Circondariale di Arghillà, creando un ponte tra realtà differenti, accomunate dal linguaggio universale dell’arte. A questo si affiancheranno laboratori tattili rivolti agli studenti, organizzati presso il Liceo con il supporto degli operatori museali del MArRC, e momenti di confronto all’interno della Casa Circondariale, dove sarà organizzata una conferenza con esposizione degli oggetti realizzati. Prime dell’estate, il progetto si aprirà anche al pubblico, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di sperimentare un’esperienza sensoriale unica e di comprendere il valore della percezione tattile nell’arte.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse figure professionali, tra cui la prof.ssa Tiziana Gemi, docente di Storia dell’Arte e referente del progetto per il Liceo Artistico, la dott.ssa arch. Claudia Ventura, Funzionario Architetto del MArRC, e l’operatrice museale Maria Cantone.

Attraverso la sinergia tra le istituzioni, scolastica, museale e penitenziaria, “Percorsi Tattili” si propone non solo di promuovere l’accessibilità del patrimonio artistico, ma anche di incentivare la partecipazione culturale attiva e di creare opportunità di formazione anche per gli studenti detenuti coinvolti, in coerenza con il mandato costituzionale che vuole che la pena tenda alla rieducazione del condannato.

