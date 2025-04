Reggio, delegazione C.N.E Calabria presente ad un tavolo di confronto con associazioni, imprese ed istituzioni

StrettoWeb

Anche una delegazione del Direttivo Regionale C.N.E. ha presenziato nella giornata di ieri ad un tavolo di confronto con le più importanti realtà produttive Italiane presso la sede Nazionale della Confederazione. L’obiettivo del tavolo di confronto è stato ascoltare i bisogni e le necessità delle imprese e audire proposte volte a migliorare l’attività produttiva delle stesse per poi rappresentarle alle istituzioni.

A tal proposito la Presidente Nazionale C.N.E Mary Modaffari in data 31 Marzo è stata invitata a rappresentare la Confederazione ad un tavolo di confronto con le più importanti realtà associative sindacali datoriali, promosso a Roma dal Dipartimento Mondi Produttivi di Fratelli D’Italia – Federazione Roma Capitale alla presenza dell’ On. Gianluca Caramanna membro della X Commissione (Attività Produttive commercio e turismo) della Camera Dei Deputati, il Sen. Andrea De Priamo Membro della Commissione VIII (Ambiente lavori pubblici energia comunicazioni ed innovazione tecnologica ) in Senato, On. Massimo Milani Segretario della VIII (Ambiente territorio e lavori pubblici) della Camera Dei Deputati, On. Marco Perissa Vice Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e e delle loro periferie, la Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e l’Assessore della Regione Lazio (mobilità trasporti tutela del territorio) Fabrizio Ghera.

Il tavolo di confronto aveva l’obiettivo di audire dalle associazioni datoriali le situazioni in cui versano le attività imprenditoriali romane ed eventuali criticità oltre che fare il punto sulle iniziative proposte, avviate o in corso da parte della Regione Lazio. La Presidente Nazionale C.N.E – Federimprese Europa Mary Modaffari nel suo intervento al tavolo di confronto ha espresso interesse alle attività promosse dalla Regione Lazio esposte dal Vice Presidente Angelilli durante il suo intervento, per quanto riguarda il supporto alle attività imprenditoriali, soffermandosi sul voucher internazionalizzazione e tutela del Made in Italy.

Altresì sono state messe a conoscenza le istituzioni presenti che hanno dimostrato attento interesse e disponibilità sulle criticità in cui versano le attività imprenditoriali sul territorio romano che nonostante istanze e richieste poste all’ amministrazione locale, esse a tutt’ oggi non sono state risolte.

Le parole del Presidente Mary Modaffari

“Il tavolo di confronto in presenza dei rappresentanti C.N.E. di tutta Italia e le imprese associate ha come obiettivo quello di creare una rete tra gli imprenditori, sviluppando proposte e dove ognuno di loro possa esporre le proprie necessità . Gli imprenditori attraverso la nostra Confederazione vengono supportati da esperti e professionisti in grado di poterli aiutare a risolvere qualsiasi problematica posta sia di carattere amministrativo – burocratico che come portavoce con le istituzioni . Lo sviluppo economico delle attività imprenditoriali accresce e valorizza anche il territorio soprattutto se la produzione è Made in Italy” afferma la presidente Mary Modaffari.

