Reggio Calabria, Vivi Quartiere Acciarello condanna l’attentato a Calabria Motori

“L’associazione Culturale Vivi Quartiere Acciarello esprime la più ferma condanna per l’attentato incendiario che ha colpito la sede di Calabria Motori ,nel nostro territorio, nei giorni scorsi. Di fronte a gesti vili e distruttivi che seminano paura e mettono a rischio la sicurezza e il lavoro delle persone, non possiamo restare in silenzio”. E’ quanto afferma in una nota l’associazione Culturale Vivi Quartiere Acciarello.

“Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà a tutte le persone coinvolte, all’azienda colpita, e a coloro che ogni giorno si impegnano per difendere il bene comune, spesso mettendo a rischio la propria vita. Questi atti non devono intimidire, né riuscire a spezzare il tessuto sociale fondato sui valori della convivenza, della giustizia e della legalità”.

“Ribadiamo con forza il nostro impegno per una società fondata sul rispetto reciproco, sul dialogo e sulla costruzione di spazi sicuri e condivisi. Invitiamo tutti i cittadini e gli imprenditori a unirsi in una risposta collettiva, pacifica e determinata contro ogni forma di violenza in questa terra martoriata. Solo insieme possiamo spegnere le fiamme dell’odio e riaccendere la speranza”.

