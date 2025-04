Reggio Calabria, violenze e aggressioni al GOM, in carcere e ai soccorritori del 118: montano rabbia e solidarietà

StrettoWeb

“In relazione ai recenti gravi accadimenti occorsi a Reggio Calabria, tanto presso il presidio Riuniti del GOM, quanto presso la Casa Circondariale ‘Panzera’, ma finanche in corso di un intervento del 118, che hanno visto operatori sanitari subire vere e proprie aggressioni verbali e fisiche, Forza Italia esprime totale solidarietà alle vittime di tali allarmanti atti e, più in generale, all’intera categoria di chi opera la professione sanitaria, denunciando questo increscioso stato di cose.”

A denunciarlo sono Lorena Turano e Maria Grazia Richichi, esponenti del Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nella qualità rispettivamente di Responsabile del Dipartimento Sanità e Responsabile del Dipartimento Medicina territoriale, salute e benessere del cittadino.

“Fatti di tale inciviltà, come i tanti, troppi, accaduti negli ultimi mesi (e non soltanto) non sono accettabili in una società che si dica – appunto – civile, quale è quella della nostra Calabria, affamata di riscatto da luoghi comuni come questi che sempre più spesso balzano agli onori delle cronache locali e nazionali. Ogni giorno, medici, infermieri, operatori sociosanitari, biologi, farmacisti, tecnici-sanitari svolgono le proprie mansioni, con sacrificio e spirito di abnegazione, al servizio dei malati. Questi lavoratori convivono quotidianamente con condizioni di lavoro pesanti, stressanti, sia perché si trovano davanti alla sofferenza ed alla malattia,sia perché talvolta devono sopperire con umanità e competenza alla limitatezza delle risorse a disposizione; sempre pronti a metterci del “proprio”, al di là degli obblighi di lavoro. Ritmi estenuanti, al limite di un vero e proprio burn-out, rendono il servizio sanitario una vera missione”.

“La nostra non vuole essere una difesa d’ufficio nei confronti di chi esercita ruoli in sanità – precisano Turano e Richichi – bensì una forte denuncia basata su pura cronaca dei fatti, che vedono ancora una volta lesa la dignità e non garantita la sicurezza di chi dovrebbe essere invece tutelato forse più degli altri. Perché la tutela dei nostri operatori sanitari equivale alla tutela della nostra salute. È dunque arrivato il momento di dare maggiore soddisfazione e tutela ai lavoratori della Sanità, nostri angeli custodi. Forza Italia pertanto dice “BASTA” all’avversione pregiudiziale nei confronti dei professionisti della Salute. Il governo Occhiuto ha prodotto già notevoli passi in avanti anche nel campo della sanità in Calabria, accompagnando nella crescita le eccellenze che già vi erano nella nostra Regione. Bisogna, però, riconoscere che molto c’è ancora da fare. Il perseguimento di alti livelli di assistenza clinica rappresenta una sfida di civiltà che Reggio e la Calabria vogliono cogliere e, con caparbietà vogliono vincere, a beneficio prima di tutto dei malati e poi anche della categoria dei lavoratori del comparto Salute”.

“Tanto gli addetti del settore quanto gli utenti devono essere consapevoli che il Servizio Sanitario Regionale è una ricchezza straordinaria per la Calabria. TUTELIAMO IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA CALABRIA! TUTELIAMO TUTTI GLI OPERATORI DELLA NOSTRA BUONA SANITÀ!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.