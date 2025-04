Reggio Calabria, violento scontro sulla SS106: auto rischia di precipitare dalla scogliera

StrettoWeb

Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada Statale 106, in località Capo Bruzzano, nel tratto compreso tra Africo e Ferruzzano. Due autovetture, come si evince dalle foto di Graziano Tomarchio scattate per StrettoWeb e pubblicate a corredo dell’articolo, si sono scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia: uno dei veicoli, infatti, è rimasto incredibilmente in bilico sul guardrail, a pochi centimetri dal baratro della scogliera sottostante.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una a bordo di una delle auto, le altre tre nell’altro veicolo. Tutti gli occupanti sono coscienti; fortunatamente, sembrano aver riportato soltanto contusioni ed escoriazioni, anche se una delle persone coinvolte si trova in stato di shock e lamenta forti dolori.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi. La SS106 è attualmente bloccata in entrambe le direzioni. Presenti anche i sanitari del 118, che si occuperanno del primo soccorso e del trasporto dei feriti all’ospedale di Locri per ulteriori accertamenti.

