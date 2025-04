Reggio Calabria, il viaggio nel degrado: pezzi di marmo caduti, immondizia e luoghi sacri offesi. Lo sfogo di un cittadino

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria, che vuole rimanere anonimo, continua a segnalare alla redazione di StrettoWeb il degrado di alcune zone, anche vicine al centro, che non vengono minimamente prese in considerazione nonostante i solleciti continui. “Via Demetrio Tripepi, incrocio con via Card. Tripepi. La perdita d’acqua continua dopo parecchi giorni dalla segnalazione nessun intervento. E nessuna pulizia del parco adiacente. I marmi caduti sul marciapiede continuano ad essere lì. L’immondizia continua ad essere lì. L’accesso continua ad essere sporco ed inaccessibile eppure stiamo parlando di uno spazio indicato con tanto di tabella come punto di raccolta in caso di emergenza e calamità”, si legge nello sfogo del lettore. I toni sono amari, delusi. “Così Reggo si prepara ai ponti turistici di primavera a pochi giorni dalla Pasqua?”.

Non manca un passaggio sul degrado della tomba ellenistica, luogo storico e sacro della città che dovrebbe essere custodito e conservato a dovere. E invece… “Siamo in centro storico. A pochi passi da piazza del popolo e dal museo nazionale. Lo spazio ospita una tomba ellenistica invisitabile da eventuali turisti o cittadini interessati. Eppure si continua a parlare e parlare di progetti mega e non si fanno le piccole cose ordinarie. Sempre in attesa di grandi progetti e bla bla bla”, si chiude lo sfogo.

