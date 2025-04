Via San “Speriamo”… che l’aggiustino: perdita d’acqua davanti la scuola | VIDEO

StrettoWeb

Un vero e proprio buco nell’asfalto e una perdita d’acqua che zampilla fuori copiosamente allagando tutta la zona circostante. È questa la situazione documentata da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, nella mattinata odierna. Ci troviamo in via San Sperato, importante snodo della periferia reggina, particolarmente trafficato al mattino per la presenza di diverse scuole.

La perdita d’acqua si trova proprio davanti a una di esse, l’Istituto Comprensivo “B. Telesio – E Montalbetti”. Spreco di acqua, danni al manto stradale e anche disagi ai passanti che non possono sostare in prossimità di una delle fermate dell’autobus posta proprio davanti al geyser che fuoriesce dal terreno.

