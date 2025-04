Reggio Calabria, al via gli Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: uffici aperti anche il sabato

StrettoWeb

Il Settore Risorse Umane ed Anagrafe del Comune di Reggio Calabria organizza l’Open Day Carta d’identità elettronica. L’iniziativa mira a soddisfare le richieste di carta d’identità elettronica in giornate di apertura straordinaria degli uffici comunali dell’anagrafe secondo il seguente calendario:

OPEN DAY SABATO 3 MAGGIO 2025 dalle ore 8:30 alle 14:30 presso gli uffici di Santa Caterina via Montello 10- tel. 0965 47966 e Centro civico di Ravagnese, via Ravagnese superiore- tel. 0965/3624660.

OPEN DAY SABATO 10 MAGGIO 2025 dalle ore 8:30 alle 14:30 presso gli uffici di Catona/Gallico p.zza Matteotti – tel. 0965 301817 e Sbarre/Gebbione, via Graziella n.5- tel. 0965/3625009.

OPEN DAY SABATO 17 MAGGIO 2025 dalle ore 8: 30 alle 14:30 presso gli uffici della Sede centrale, Via N. Calipari 2/n- 0965/3622448 e Centro civico di Pellaro – tel. 0965/359175.

Sulla base delle unità di personale disponibili, potranno essere rilasciate un numero massimo di 40 carte d’identità, pertanto, in ogni giornata saranno distribuiti i numeretti per la prenotazione secondo l’ordine di arrivo degli utenti presso gli uffici. Si ricorda che, comunque, è assicurata la priorità assoluta le donne in stato di gravidanza, persone diversamente abili, anziani ultrasettantenni.

IL COSTO DA SOSTENERE

Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro, da pagare esclusivamente utilizzando la piattaforma MyPay aderente al circuito nazionale pagoPA (sistema di pagamenti elettronici).

Per ulteriori informazioni accedere al link https://servizidemografici.reggiocal.it

per eseguire il pagamento accedere al link https://pagopa.regione.calabria.it/home

