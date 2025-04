Reggio Calabria, al via i lavori del progetto “Le Vele” ad Archi: investimento da 2,4 milioni per la rigenerazione urbana

StrettoWeb

Prosegue l’impegno per il rilancio delle periferie reggine: sono stati consegnati i lavori del progetto “Le Vele” nella zona di Archi, per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro. A darne notizia sono i consiglieri comunali del Gruppo R.E.D., Carmelo Versace e Antonino Castorina, sottolineando come l’intervento sia finanziato attraverso il programma Poc Legalità.

“Vogliamo restituire al territorio un centro di aggregazione e inclusione capace di rigenerare il tessuto sociale di Archi”, spiegano i consiglieri. Il progetto prevede la realizzazione di un campetto polivalente, un’area giochi per bambini, una palestra all’aperto e la riqualificazione della strada di accesso in via Lupardini.

“Ma non solo: la struttura comprenderà 22 posti letto, una cucina attrezzata, lavanderia, arredi, scrivanie e postazioni informatiche. In dotazione anche mountain bike, biciclette elettriche e un pullmino, oltre a un’area ludica dedicata. Il tutto pensato per offrire servizi accessibili, sostenibili e capaci di rispondere ai bisogni della comunità”.

Versace e Castorina hanno inoltre ricordato il lavoro portato avanti insieme all’assessore all’Ambiente Filippo Burrone per l’adozione di un piano operativo specifico per le periferie. “In vista dell’estate, particolare attenzione sarà rivolta al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti e alla pulizia strutturale delle aree critiche, a partire dalle spiagge”. “Proseguiamo con una politica del fare – concludono i rappresentanti del Gruppo RED – puntando su proposte concrete, azioni risolutive e un approccio pragmatico per contribuire alla crescita di Reggio Calabria”.

