Reggio Calabria, al via il “Fokumeu Tour”: un viaggio tra musica, tradizione e amore dei Kalavria

Partito il countdown per il “Fokumeu tour” dei Kalavria. Il 12 Aprile alle ore 20, a Croce Valanidi, prenderà il via il live del gruppo etno-pop capitanato dal frontman Nino Stellittano già in opera per la quarta edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano“. La nota formazione musicale impegnata in molte tournèe nazionali ed internazionali, é amata da un pubblico eterogeneo per aver portato con loro i valori della cultura popolare calabrese nel mondo. E anche con questo nuovo tour, i Kalavria si propongono di far rivivere tutto il simbolismo classico delle loro origini.

Uno spettacolo unico tra musica, storia e divertimento che coinvolgerà grandi e bambini creando un ponte immaginario tra passato e futuro, tra suoni tradizionali e nuovi. Un lavoro di ricerca musicale e compositiva dove la band darà ampio spazio alla musica tradizionale attraverso anche l’utilizzo degli strumenti più antichi.

“Sarà una tappa zero di un lungo tour che renderà protagonisti tutti coloro che vorranno insieme a noi emozionarsi in suggestioni musicali – afferma il leader Stellittano -. Ripercorreremo e canteremo 40 anni di storia dei Kalavria con successi vecchi e nuovi. Per fare ciò, abbiamo pensato di incontrare amici e fan in questa serata zero. Musica, parole e balli faranno da cornice ad un evento indimenticabile. Ringrazio per la perfetta sinergia il tour partner Cullaro Design e la produzione discografica Elca Sound per sostenere questo importante progetto musicale”.

Il leader ci tiene a precisare che “Fokumeu non è altro che il nome di un canto d’amore perché solo attraverso questo nobile sentimento, l’uomo può finalmente compiere una rivoluzione mentale e sociale“. Non resta che partecipare alla “rivoluzione musicale” targata Kalavria.

