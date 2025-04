Reggio Calabria: emozione e partecipazione per la Via Crucis vivente di Prumo, Riparo e Cannavò

StrettoWeb

Una Via Crucis Vivente di Grande Emozione e Partecipazione

Nella serata di venerdì 11 aprile, si è svolta con grande partecipazione e intensa commozione la Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, in collaborazione con il Gruppo Teatrale Parrocchiale La Compagnia della Gioia. Sotto la direzione artistica di Antonino Franco e la guida appassionata di Giusy Marra, la compagnia ha messo in scena un percorso toccante e suggestivo che ha coinvolto numerosi figuranti, trasformando la serata in un momento di profonda preghiera, riflessione spirituale e comunitaria.

La rappresentazione ha preso il via dalla Piazza di Prumo, attraversando le vie del paese fino a giungere al Parco della Graziella, dove si è svolta la drammatica e intensa scena della crocifissione di Gesù insieme ai due ladroni. Ogni stazione è stata accompagnata dalla lettura di brani biblici e da meditazioni ispirate a San Francesco d’Assisi e Papa Francesco, che hanno arricchito l’esperienza con parole di misericordia, speranza e amore. Durante il percorso, la comunità si è raccolta in un momento di preghiera per il piccolo Antonino, affidandolo al Signore e invocando con fede la grazia della guarigione, in un clima di profondo raccoglimento e solidarietà.

A conclusione della Via Crucis, il parroco Don Giovanni Gattuso ha rivolto un pensiero carico di spiritualità e gratitudine: “camminare insieme lungo la Via della Croce è un gesto di fede che ci unisce come comunità e ci aiuta a riscoprire il senso più profondo della Pasqua. Ringrazio di cuore tutti coloro che, con impegno, passione e preghiera, hanno reso possibile questo momento di grazia”. L’iniziativa si conferma un appuntamento molto atteso dalla comunità, capace di unire teatro, fede e partecipazione popolare in una cornice di grande suggestione.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, agli attori, alla comunità parrocchiale, ai numerosi spettatori presenti e alle Parrocchie di San Domenico e San Cristoforo, che hanno gentilmente messo a disposizione gli abiti di scena, contribuendo in maniera preziosa alla riuscita dell’evento. Un particolare riconoscimento va anche alla presenza dei Carabinieri del Comando di Cannavò, che con la loro partecipazione hanno testimoniato l’impegno delle istituzioni nel sostenere le tradizioni e la comunità locale”, si legge nella nota della Parrocchia.

