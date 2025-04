Reggio Calabria, 4ª edizione del torneo “I Guardiani dello Stretto 4”: pronta la conferenza stampa

StrettoWeb

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 10:30, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del torneo “I Guardiani dello Stretto 4”. Un momento di incontro tra Istituzioni, sportivi e cittadini per raccontare un progetto che cresce di anno in anno e si radica sempre di più nella cultura sportiva del Sud Italia; grazie alla passione, alla dedizione e alla visione educativa e sportiva dell’ASD Dekaju Kombat: realtà reggina che da tempo riferimento nel panorama nazionale della kickboxing.

Fondamentale la guida del maestro Demetrio Rosace, anima pulsante dell’evento e dell’ASD Dekaju, e del tecnico Robert Bogdan, figura di riferimento per il lavoro quotidiano in palestra e nella formazione degli atleti. È grazie alla loro instancabile dedizione che “I Guardiani dello Stretto” è diventato un appuntamento riconosciuto e atteso da tutta la comunità sportiva del Sud. Il momento clou dell’evento sarà domenica 11 maggio, a partire dalle ore 10:00, quando il PalaCalafiore ospiterà atleti di kickboxing provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata si alterneranno sul tatami; in una giornata di competizione che è anche occasione di incontro e rispetto reciproco. Accanto a loro, i più piccoli potranno sperimentare percorsi di destrezza motoria pensati per valorizzare il gioco, il movimento e l’entusiasmo che solo lo sport sa suscitare in giovane età.

L’evento gode del partenariato con il Comune di Reggio (che ha concesso gratuitamente l’utilizzo del PalaCalafiore) e vanta la prestigiosa partnership con Adidas. I dettagli saranno resi noti alla conferenza stampa cui prenderanno parte figure istituzionali del territorio e del mondo sportivo ed in particolare: il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato allo Sport e al Turismo del Comune di Reggio Giovanni Latella, l’Assessore alla Programmazione Europea del Comune di Reggio Carmelo Romeo, il Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti ed il Presidente regionale della Federkombat Giorgio Lico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.