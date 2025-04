Reggio Calabria, Termodel e IA: la nuova frontiera degli APE

StrettoWeb

Innovazione tecnologica nel territorio reggino, ecco Termodel, il primo programma completamente assistito dall’intelligenza artificiale. Termodel (termodel.it) è opera dell’ingegnere reggino Diego Quattrone, con un’esperienza trentennale nel software per la modellazione termica degli edifici, utilizzato nella redazione degli APE (Attestati di Prestazione Energetica). Per la sua ultima versione, ha deciso di affiancare agli utenti di Termodel tutta la potenza dell’intelligenza artificiale: sia nella fase conoscitiva iniziale, sia come guida all’utilizzo, fino all’assistenza nella comunicazione con il centro di supporto “umano”.

Chiunque può sperimentare questa nuova tecnologia visitando il sito termodel.it. Con un pulsante dedicato, un contesto operativo verrà copiato automaticamente nella clipboard. Aprendo una nuova chat — ad esempio con ChatGPT — e incollando il contesto, la chat diventerà superesperta di Termodel e sarà in grado di rispondere a qualsiasi tipo di domanda. L’Istituto Ferraris (RC) recentemente ristrutturato, sarà verificato energetico con il supporto di questa nuova tecnologia.

