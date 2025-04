Reggio Calabria, al Tempietto il primo evento della Corrireggio 2025

StrettoWeb

Sarà il Parco Urbano del Tempietto, la porzione di “fronte a mare” riqualificata dall’ Amministrazione Comunale e consegnata all’ utilizzo della collettività, a ospitare nel pomeriggio di domani 16 aprile (a partire dalle ore 16:00) il primo evento della Corrireggio 2025. Si tratterà di una attraente anteprima ideata quale rappresentazione simbolica dell’intera serie di manifestazioni, che poi si snoderanno nei giorni successivi secondo un ricco e variegato programma, che verrà presentato in conferenza stampa Giovedì 17 aprile alle ore 10 nella sala “G. Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Tutti in gioco”

“Tutti in gioco!” è il frutto della collaborazione di tante società e associazioni ed è dedicato allo sport e all’inclusione; un intenso pomeriggio di attività sportive aperte a tutti, dove atleti normodotati e con disabilità si sfideranno giocosamente insieme, cioè in un clima di condivisione, partecipazione e divertimento. Le discipline coinvolte includono basket, tiro a segno, bocce, vela e molte altre.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare, per godere di un evento di forte coinvolgimento, soprattutto perché offrirà un’occasione speciale per vivere lo sport come linguaggio universale, capace di unire le persone, abbattere le barriere e promuovere l’inclusione. E’ un invito che si sintetizza in uno slogan: ” che tu sia un appassionato di sport o semplicemente curioso di trascorrere un pomeriggio attivo in compagnia, “Tutti in gioco!” è il posto giusto per te!”

Va infine evidenziato che l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di importanti enti e istituzioni, tra cui: Sport e Salute, CONI Calabria, Centro Sportivo Italiano, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria e Service Sport e Sociale del Lions International. Hanno, inoltre, aderito già numerose realtà sportive e associative del territorio, tra cui: Lega Navale Italiana, ASD Stingers, Aleandre Basket, Il Dado Basket, ASD Andromeda, ASD New Basket Tiger Gioia Tauro, ASD Michele Viola, Team Calabria “Special Olympics”, ASD Aquilone, Circolo Velico di Reggio Calabria, Gli Angeli di Pollicino APS e Atletica Brothers.

Una menzione speciale va ai testimonial dell’evento, la squadra della Reggio Basket In Carrozzina, che con la loro presenza e il loro esempio rappresentano al meglio i valori di determinazione, inclusione e passione sportiva che l’iniziativa intende promuovere.

