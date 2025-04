Reggio Calabria, successo per il seminario antiaggressione femminile: “Difendersi è un diritto, non un’eccezione”

StrettoWeb

Si è svolto, presso la palestra NoLimits di Reggio Calabria, con ampio riscontro di adesioni, il Seminario Antiaggressione Femminile promosso da FDKM Police Combat System, sotto la guida del Presidente nazionale Massimiliano Marsala e del Responsabile regionale Luigi Grillone, sottufficiale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, affiancati dall’istruttrice Cecilia Botta.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio gratuito del Comune e del Comando della Polizia Locale di Reggio Calabria e il patrocinio morale della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana, ha visto anche la presenza del delegato cittadino Giuseppe Tripodi, che ha portato i saluti istituzionali da parte di tutti i soci dell’Accademia.

In un contesto sociale sempre più segnato da episodi di violenza di genere, la difesa personale assume un ruolo fondamentale. “La prevenzione è la prima arma di difesa”, questo uno dei messaggi chiave trasmessi durante il seminario.

Le partecipanti hanno potuto apprendere tecniche semplici ed efficaci, ricevere nozioni pratiche su come riconoscere il pericolo, evitare situazioni di rischio e, se necessario, reagire in modo da contrastare aggressioni o tentativi di violenza perché, oggi, imparare a difendersi non è solo un’opzione ma una necessità!

Il sistema proposto dalla FDKM è appositamente studiato per essere accessibile a donne di ogni età e condizione fisica, senza necessità di precedenti esperienze sportive o conoscenze di arti marziali. Oltre alle tecniche di autodifesa, è stato spiegato come anche strumenti di uso quotidiano, adeguatamente usati – quali chiavi, penne o spray al peperoncino – possono diventare veri alleati in caso di emergenza.

La FDKM da anni si impegna con la FDKM da anni si impegna con passione nella formazione e diffusione della cultura della sicurezza personale, attraverso seminari, stage e percorsi didattici su tutto il territorio nazionale. Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa non solo per imparare a difendersi, ma per acquisire consapevolezza, inculcando in ogni donna un messaggio potente: Nessuna è “troppo debole” o “non portata” per imparare a proteggersi perché la sicurezza non nasce dalla forza fisica ma dalla conoscenza, dalla prevenzione e dalla fiducia in sé stesse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.