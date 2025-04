Reggio Calabria, successo per il Nosside 40 al Liceo Gullì | FOTO

StrettoWeb

L’Evento si è svolto nell’Aula Magna del Liceo ed è stato aperto dal saluto del Dirigente Scolastico prof. Francesco Praticò. È seguito un dialogo fitto e brillante tra il prof. Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Mondiale di Poesia Nosside e la Prof.ssa Serena Cara, Coordinatrice dello Speciale Nosside-Kouros. È stato passato velocemente in rassegna il disegno strategico del Progetto nato nel 1983 a Reggio Calabria, che tuttora è la sede centrale e il suo cuore pulsante.

Il prof. Amato ha paragonato il Premio all’albero monumentale Ficus Magnoloides, che caratterizza con i suoi oltre 20 esemplari il Lungomare Falcomatà di Reggio. Il progetto in 39 edizioni ha raggiunto 108 Stati di tutti i continenti e ha coinvolto 160 lingue nazionali, locali e minoritarie. Nel corso del suo cammino al tronco robusto del magnifico albero si sono via via aggiunti nuovi rami costituiti dai 6 Premi Speciali. Sono stati esposti efficacemente, con una particolare attenzione dedicata al Premio Speciale Nosside-Kouros di Reghion, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni.

Si è quindi dato spazio alla lettura delle tre poesie vincitrici del Nosside-Kouros di Reghion del 2024 a cura di Serena Cara, Dario Zema Soncin e Vasiliki Vourda con il commento musicale al pianoforte della studentessa Noemi Perrelli. Sono intervenuti il Vincitore Simone Calopresti del Liceo Scienze Umane-Linguistico-Musicale “T. Gullì” e Michele Carilli, Ambasciatore del Premio di cui è stato Vincitore Assoluto nella XXX Edizione del 2014. Lo studente Emanuel Spanò ha eseguito alla Tromba come preludio il brano “Wonderful World” di Louis Armstrong e letto il frammento della poetessa Nosside dedicato all’amore che ha aperto il finale con un Dolce nuovo e unico.

L’Evento si è infatti concluso con la presentazione e la degustazione del “Dolce del Premio di Poesia Nosside“, creato con ingredienti dell’antico Mediterraneo dal Maestro Pasticcere reggino Angelo Musolino, Presidente Nazionale dei Pasticceri Italiani CONPAIT. Dolce che era stato presentato per la prima volta nella tappa di Londra del NOSSIDE 40 riscuotendo unanimi consensi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.