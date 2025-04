Reggio Calabria, stagione di grandi eventi per il “Club Aremes – Lillo Cavallo”

StrettoWeb

La primavera che ha da poco esordito sul calendario è per antonomasia la stagione del risveglio ed il Club Aremes Lillo Cavallo, sposerà’ sin dalle prime battute l’arrivo delle giornate più lunghe e tiepide, con tanti special event in calendario. Il 6 Aprile a prendersi la scena sarà la quinta edizione del Motoday ASI 2025. Il contest di quest’anno, si svolgerà in contemporanea nelle piazze più belle d’Italia: mentre nel 2024 ad essere epicentro dell’evento furono le cattedrali, quest’anno sarà Piazza Duomo ad ospitare la nutrita carovana di splendide moto vintage dalle 09:00 alle 13:00, con un intermezzo in diretta streaming sulla pagina Facebook di ASI in simultanea con i numerosi club federati italiani, che parteciperanno all’iniziativa. Prevista un’ esposizione statica di esemplari storici importantissimi, che ha ricevuto il patrocinio gratuito del comune di Reggio Calabria. I partecipanti riceveranno inoltre la benedizione da Don Demetrio, parroco della parrocchia del Duomo. Dalle 13:00 è prevista una partenza in parata lungo tutto il corso Garibaldi ed un giro sul lungomare Matteotti, col prezioso ausilio della scorta della Polizia Locale.

Gli altri eventi

Si continua l’11 Maggio con una passeggiata in auto d’epoca lungo la splendida Costa dei Gelsomini: un itinerario lungo 115 km da Reggio Calabria a Roccella Jonica con annessa una visita culturale presso l’azienda Patea di Brancaleone, nota per la lavorazione del bergamotto.

Il 14/15 giugno il testimone passa allo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, anch’esso della galassia del Club Aremes Lillo Cavallo, che celebrerà il 10^ anniversario della propria costituzione ufficiale con un doppio evento organizzato in sinergia con SFC Catanzaro: la 18^ edizione de “Le rosse in Calabria” ed il 17^ atto del “Memorial Luca Zerilli”, articolato fra Reggio Calabria, Capo Vaticano e Falerna, ove le star saranno delle splendide Ferrari stradali.

Il 28-29 giugno la scena torna al Club Aremes, con una prestigiosa kermesse a carattere nazionale targata ASI. Alla sezione Trofeo Marco Polo, saranno toccate le mete di Reggio Calabria, Falerna e San Lucido. Un evento questo, riservato ad auto di un certo prestigio omologate Targa Oro e con certificato CRS.

Il 28 settembre sarà poi il turno della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, mentre il 29 novembre Reggio Calabria ospiterà una sessione di omologazione per l’ambitissima Targa Oro, destinata sia alle auto che alle moto. A queste date già stabilite, si aggiungeranno per il mese di aprile un altro Special Event dedicato ad un collezionista reggino di statura mondiale ed in agosto un altra kermesse decisamente glamour, che si incentrerà sull’inossidabile connubio fra moda e motori.

