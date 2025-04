Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà incontra gli universitari dell’Associazione New Deal

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato una delegazione di studenti universitari dell’Associazione New Deal, con in quali ha avuto modo di confrontarsi rispondendo a molte delle loro domande, condividendo spunti, proposte, idee per l’implementazione dei servizi cittadini, in particolare destinati ai giovani ed agli studenti universitari. L’incontro, tenutosi nei locali del Centro Giovanile “GENERATTIVI” di Galleria Zaffino, lo spazio di coworking realizzato dal Comune all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, è stato ricco di proposte e spunti di riflessione. Il primo cittadino ha apprezzato molto l’approccio costruttivo tenuto dai ragazzi, che hanno avuto l’occasione di rivolgere al sindaco le loro curiosità sul mondo della politica e dell’Amministrazione, dedicando un’attenzione specifica alle opportunità rivolte ai giovani ed ai servizi che possano favorire una più efficace integrazione tra l’Università ed il territorio cittadino.

L’Amministrazione comunale reggina ha intensificato sempre più il dialogo con i giovani universitari

Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale reggina ha intensificato sempre più il dialogo con i giovani universitari e le istituzioni accademiche, consapevole dell’importanza di un scambio reciproco che serva da stimolo per una programmazione politica finalizzata ad una più puntuale erogazione di servizi, ma anche per creare opportunità di rilancio sociale ed economico del territorio. In questo contesto l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresenta una istituzione capace di garantire ai giovani reggini e non solo, un attrattore altamente formativo in grado di incidere su molte tematiche legate all’area metropolitana: dall’economia, al turismo, alla tutela dell’ambiente, all’agricoltura, ai trasporti e alla cultura in generale.

Le parole di Falcomatà

Durante l’incontro Falcomatà ha ribadito l’importanza di una politica “non solo per i giovani, ma con i giovani, promuovendo un dialogo sempre costruttivo e partecipativo, che offra prospettive future ed occasioni di crescita in ambito civile e professionale”. “Confrontarsi con gli studenti è essenziale per costruire una città che risponda davvero ai loro bisogni – ha affermato il Sindaco – la loro visione è spesso più lucida, più libera, più coraggiosa. Devo fare i miei complimenti a questi ragazzi per il loro approccio costruttivo e per la capacità di analisi che hanno dimostrato con le loro domande e le tante proposte rivolte all’Amministrazione. Occasioni come questa non solo arricchiscono il dibattito, ma aiutano anche noi amministratori a calibrare meglio la rotta, ad aprirci a nuove prospettive”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.