Reggio Calabria, rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Architetti: il ringraziamento del presidente uscente

“Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana di Reggio Calabria. Nella qualità di Presidente uscente desidero esprimere, a nome mio e del Consiglio che ho presieduto negli ultimi quattro anni, un sincero ringraziamento a tutti i candidati che hanno partecipato a questa importante tornata elettorale perché il loro impegno e la disponibilità a mettersi in gioco dimostrano un profondo senso di appartenenza alla nostra comunità professionale e il desiderio di contribuire al bene comune”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente uscente Arch. Ilario Tassone

“Confido che il nuovo Consiglio, ai cui componenti vanno le più vive felicitazioni, continui a promuovere un dialogo costruttivo con gli iscritti e con il territorio, perseguendo obiettivi di qualità e competenza nell’interesse Pubblico garantendo, al contempo, un saldo riferimento per tutti gli iscritti in continuità con quanto costruito dall’attuale consiglio”.

