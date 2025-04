Reggio Calabria, ramo crolla sul marciapiede: sfiorata la tragedia

StrettoWeb

“Volevo segnalare la caduta di questo ramo spezzato sul viale Calabria all’altezza del vecchio Brico. Notare come il ramo sia caduto sul marciapiede e per fortuna che in quel momento non passava nessun pedone sennò si parlava di ennesima tragedia, notare anche come la forza della caduta del ramo abbia spostato uno di quei blocchi gialli posti lì allora per la pista ciclabile! L’incuria che sta vivendo la nostra città negli ultimi anni è qualcosa di indescrivibile e l’unica speranza e di vedere momenti migliori!”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb relativamente alla caduta di un grosso ramo sul Viale Calabria a seguito del forte vento che ha interessato la città di Reggio Calabria. Come si evince nella foto a corredo dell’articolo inviata da Giuseppe Moscato a StrettoWeb, il ramo ha anche spostato un panettone stradale.

