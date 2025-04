Reggio Calabria, qualcosa si muove per Alessandro Giordano ma serve ancora aiuto

StrettoWeb

In un aggiornamento pubblicato ieri sulla sua petizione, Alessandro Giordano – 36enne autore dell’appello dal titolo “di casa si muore” su Change.org, attraverso cui ha denunciato le sue condizioni di vita in una casa non idonea alla sua salute precaria – ha fatto sapere ai 37mila firmatari della sua raccolta firme che, a seguito dell’eco mediatica che ha ricevuto la campagna, “la Garante della Salute della Calabria, Anna Maria Stanganelli, è venuta a trovarmi di persona per verificare la mia situazione e cercare un modo per aiutarmi a risolvere questo problema urgente. Sono passati dei giorni ma ancora non si sa nulla, aspettiamo, diamole tempo e vediamo cosa succede”.

Inoltre, “mi hanno chiamato e verranno i Servizi Sociali, attivati grazie anche alla vostra pressione pubblica. Vedremo anche in questo caso cosa mi diranno e quali azioni vorranno intraprendere”, spiega Alessandro ringraziando i sostenitori della sua raccolta firme.

“Purtroppo”, commenta Alessandro, “ancora non ho ricevuto nessuna risposta da parte del Sindaco di Reggio Calabria. Spero che si farà vivo, non solo per me e la mia storia, ma per quello che rappresenta per tanti cittadini che si sentono o sono stati abbandonati dalle istituzioni. Oltre questo mi aveva cercato un’assessore tramite una testata giornalistica a cui chiese se poteva darle il mio numero: accettai, però non ho mai ricevuto quella telefonata.”

Alla luce dei recenti fatti, Alessandro chiede ai sostenitori dell’appello di continuare a “fare rumore, perché l’indifferenza si spezza solo quando è costretta a sentire: qualcosa sta iniziando a muoversi, ma non basta”.

