Reggio Calabria, pronta la protesta dei discendenti italiani: vogliono il riconoscimento della cittadinanza

Dalla Calabria alla Sicilia, con il cuore da San Paolo a Bruxelles. Saranno in tanti a riunirsi in Piazza Italia per un unico grande appello: essere riconosciuti cittadini italiani, in nome di una storia familiare che affonda le radici nella terra che fu dei nonni e bisnonni emigrati. La manifestazione, promossa da noi Italiani per nascita, vuole riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane l’ingiustizia subita da milioni di discendenti italiani nel mondo, ai quali viene negato il diritto alla cittadinanza iure sanguinis.

“Non siamo un problema da contenere, siamo una parte viva dell’Italia nel mondo. Ci avete cresciuti italiani, e ora ci chiudete la porta in faccia”. Dopo anni di burocrazia, lentezze consolari e barriere economiche (come la tassa di 300 euro introdotta nel 2014 portata a 600 euro nel 2025), la recente sospensione delle pratiche di cittadinanza tramite il Decreto Tajani (28/03/2025) ha esasperato la distanza tra lo Stato italiano e i suoi figli all’estero.

Un grido che parte dalla storia e arriva alla Costituzione. La piazza sarà attraversata da storie familiari, testimonianze, emozioni. Ma anche da principi costituzionali:

Articolo 3: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge;

Articolo 10: l’Italia tutela i suoi cittadini all’estero.

“Questa battaglia non è nostalgica. È giuridica, culturale e civile. E riguarda il futuro stesso dell’Italia”. I nuovi cittadini non portano oneri, ma risorse: legami economici, turismo delle radici, scambi culturali, valorizzazione dei territori d’origine. Secondo l’ENIT, ogni anno oltre 7 milioni di discendenti italiani tornano nei borghi dei loro antenati: una linfa viva per l’identità nazionale. La manifestazione si svolgerà sabato 3 maggio a Piazza Italia, a Reggio Calabria, a partire dalle ore 16.

