Reggio Calabria, procedono spediti i lavori del Museo del Mare: verso una città pienamente turistica

StrettoWeb

Nuovo sopralluogo al cantiere dei lavori del Centro delle Culture del Mediterraneo, il Museo del Mare. Dopo la posa ufficiale della prima pietra, avvenuta due mesi fa, le attività procedono spedite secondo il crono programma stilato. Al sopralluogo era presente il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore delegato alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, insieme ai responsabili di Cobar Spa e al supporto tecnico dell’architetto Giuseppe Melchini.

“I lavori del Museo del mare proseguono bene – ha commentato il sindaco Falcomatà – Insieme all’Assessore Romeo e agli ingegneri della ditta Cobar Spa che sta eseguendo i lavori, abbiamo fatto un sopralluogo e verificato che sono state ultimate tutte le demolizioni previste per questo lotto. Ora ci prepariamo alla fase successiva: la posa dei massi che costituiranno la scogliera, fondamentale per la messa in sicurezza dell’intera struttura. Il cantiere sta avanzando nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e dalla Capitaneria di Porto. Siamo entusiasti del progresso di quest’opera strategica, destinata a trasformare radicalmente il volto della nostra città, contribuendo al passaggio definitivo da città a vocazione turistica a città turistica a tutti gli effetti”.

Anche l’Assessore Romeo ha sottolineato l’importanza e il buon andamento dei lavori: “Il cantiere del Museo del Mare è pienamente operativo. Attualmente, la ditta Cobar Spa è impegnata nella prosecuzione delle demolizioni e nelle operazioni di bonifica bellica delle aree interessate. Come Amministrazione comunale, abbiamo già convocato la conferenza dei servizi per il Lotto 1, relativo alla fase conclusiva e più significativa del progetto: la costruzione vera e propria del Museo. Il nostro auspicio è che si continui su questa strada, affinché Reggio Calabria possa presto beneficiare di un’opera strategica, capace di generare importanti ricadute sia sul piano turistico che su quello occupazionale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.