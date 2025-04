Reggio, dentro la Primavera della Bellezza: racconto per immagini con la partecipazione di visitatori del Castello Aragonese

StrettoWeb

Un racconto per immagini, un viaggio dentro la Primavera della Bellezza che riavvolgerà il nastro dei ricordi per fissare nel Tempo istanti indelebili e preziosi. Martedì 29 aprile presso il Salone dei Lampadari, sala Italo Falcomatà, Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, alle ore 17:00 si celebrerà il momento conclusivo di un evento che ha visto la partecipazione di circa 4.100 visitatori al Castello Aragonese di Reggio Calabria per visitare mostre, assistere a spettacoli e performance di altissimo livello e, infine, degustare eccellenze dolciarie della nostra città.

Tutto questo sarà racchiuso in immagini, scatti di vita a rappresentare la forza della sinergia che diviene impegno fattivo. L’idea concepita da Salvatore Timpano, Presidente Nazionale di Aiparc, di declinare tutte le Arti nella stagione del Risveglio, dando origine alla Primavera della Bellezza, è divenuta un Form di successo capace di coinvolgere artisti di ogni campo delle arti e fare brillare Reggio della luce della Cultura. Al Ricordo per Immagini seguirà la presentazione del libro ” I Silenzi di Medea” di Marina Neri impreziosito dai dipinti di Carmen Schembri Volpe che saranno esposti in mostra. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco della città, Giuseppe Falcomatà ed al Presidente A.I.Par.C. Nazionale, Salvatore Timpano, moderatore dell’evento.

Da Kore… a Medea… coi silenzi di tutte le donne vittime di violenza, con il messaggio affidato all’autrice, Marina Neri, alla critica letteraria Francesca Neri, alla pittrice Carmen Schembri Volpe, ai ragazzi del Vento Nuovo, Caterina Onesto e Vittoria Onesto , al maestro Mario Taverriti, a Bruna Mangiola, referente Help Center Casa di Lena: “dare voce a chi non ne ha o non ne ha più”. Perché la Primavera della Bellezza è Ri-Nascita…sempre. Ingresso libero e gratuito.

