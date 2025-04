Reggio Calabria, la presentazione del libro “Storia d’amore e di macchine da scrivere” | INFO

StrettoWeb

Sabato 5 aprile alle ore 18.00, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco. Coop. V. Veneto, presenta l’ultimo libro di Giuseppe Lupo “Storia d’amore e di macchine da scrivere”, Marsilio (2025), conversa con l’autore Angela Curatola. Nato in Lucania, Giuseppe Lupo, vive in Lombardia dove insegna letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia. È autore di numerosi saggi e collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore. H

a pubblicato diversi volumi sulla cultura del Novecento, come La modernità malintesa (Marsilio 2023), e curato Moderno Antimoderno di Cesare De Michelis (Marsilio 2021). I suoi ultimi romanzi sono: Gli anni del nostro incanto (2017; Premio Viareggio Rèpaci), Breve storia del mio silenzio (2019; selezionato nella dozzina del Premio Strega) e Tabacco Clan(2022).

Salante Fossi, inviato del Modern Times, si trova a Skagen durante il solstizio d’estate, per intervistare il Vecchio Cibernetico che ha quasi cent’anni. Nato in Ungheria, è fuggito da Budapest con una donna mentre i carri armati sovietici invadevano la città, ha vissuto e studiato in tutta Europa e, da qualche anno, si è stabilito in Portogallo. Va in giro con la custodia di una Olivetti Lettera 22 per ricordarsi che, dopo anni passati sulle macchine da scrivere e sulle macchine calcolatrici, su vocabolari in ogni lingua, ha inventato una macchina rivoluzionaria: Qwerty. Una favola cibernetica avvincente e tenera, scritta con una lingua ilare e trasognata. Una storia d’amore, anzi.

