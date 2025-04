Reggio Calabria, presentato il libro “Volevo solo giocare a pallone”

StrettoWeb

La storia di Luigi Sacchetti, un ragazzo di Calabria, asso del calcio e protagonista dello scudetto del Verona ormai 40 anni fa, è stata raccontata nel libro “Volevo solo giocare a pallone”, edito da Absolutely Free Libri. Il volume è stato illustrato nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, alla presenza degli autori Luigi Sacchetti e Lorenzo Fabiano, dell’Assessore comunale Carmelo Romeo; ha moderato il partecipato evento il giornalista Tonino Massara; il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha portato i suoi saluti in collegamento telefonico.

“Per me è un onore essere qui e conoscere Sacchetti – ha affermato Romeo – le parole del titolo del libro le percepisco come il principio di una storia comune a tanti nostri concittadini, tanti di noi hanno iniziato a muovere i primi passi con un sogno che, in questo caso, Luigi Sacchetti, con tantissimi sacrifici e impegno, oltre naturalmente al talento, è riuscito a coronare“.

“Anche oggi essere il primo e l’unico reggino ad aver conquistato lo scudetto è un onore e un orgoglio per la nostra città. Nel libro c’è un passaggio in cui si racconta di uno dei nostri impianti storici, il campo di Ciccarello – ha, infine, concluso l’Assessore – È molto bello che questo capiti nel momento in cui l’impianto sportivo di Ciccarello è stato totalmente riqualificato e, tra un mese, potrà essere riconsegnato alla città per far rivivere il sogno di Luigi e di tanti di noi, ad altri ragazzi“.

