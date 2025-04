Reggio Calabria, presentato il concerto benefico “Christus Vincit”: ci sarà una grande ospite internazionale! | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, giovedì 10 aprile, alle ore 11:00, Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto di beneficenza “Christus Vincit 3ª edizione – Un Concerto per la vita“, promosso dal Chorus Christi a favore della Fondazione CHOPS Malattie Rare. L’evento unisce musica e sensibilizzazione verso le malattie rare e risulta essere un’importante invito a sostenere la ricerca.

Alla conferenza, moderata da don Giovanni Gattuso, sono intervenuti:

Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Don Giovanni Gattuso – Presidente Oratorio Sant’Agata

Don Saverio Caccamo – Parroco della Parrocchia di San Giuseppe e SS. Salvatore di Cataforio e San Salvatore

Dott.ssa Antonella Cuzzola – Presidente Chorus Christi

Dott. Antonino Ripepi – Direttore Chorus Christi

Dott.ssa Manuela Mallamaci – Presidente Fondazione CHOPS Malattie Rare

Antonino Ripepi: “ci sarà un ospite d’eccezione”

Antonino Ripepi, direttore del Chorus Cristi, ha presentato l’evento ai microfoni di StrettoWeb: “siamo orgogliosi di presentare la 3ª edizione di ‘Christus Vincit’ – Un concerto per la vita, un evento di solidarietà che unisce musica e impegno sociale. Dopo il grande successo delle scorse edizioni che ci ha visti impegnati per l’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria e del reparto di pediatria del GOM, quest’anno il nostro impegno va alla Fondaizone Chops, unica al mondo che si occupa di ricerca sulla rara malattia genetica Sindrome di Chops. Il concerto si terrà il 25 maggio alle ore 21 presso il Teatro Francesco Cilea. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Sherrita Duran che accompagna Zucchero Fornaciari in tutte le sue tournée mondiali“.

