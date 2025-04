Reggio Calabria si prepara al “Christus Vincit III”, concerto benefico al Teatro Cilea: cast d’eccezione | INFO

StrettoWeb

Un’esperienza unica, un grande gesto d’amore. Il Teatro Francesco Cilea si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: “Christus Vincit III – Un Concerto per la Vita”, un’iniziativa benefica a sostegno della Fondazione CHOPS – Malattie Rare in programma per domenica 25 maggio alle ore 21. Perché esserci? Perché la musica può cambiare le cose. Perché ogni nota suonata e ogni voce che canta quella sera sarà un inno alla speranza, alla cura, alla vita. Acquistare un biglietto non è solo partecipare a un concerto: è contribuire concretamente alla ricerca e al sostegno di chi affronta ogni giorno la sfida delle malattie rare.

Il cast

A salire sul palco, protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale:

Sherrita Durran, la potente voce gospel che accompagna Zucchero Fornaciari in tournée mondiali

Il Coro della Diocesi di Roma, diretto dal Maestro Emanuele Faiola

Il Chorus Christi e i cori di Chorus Inside, con realtà da tutta la Calabria:

• Coro Don Giosuè Macrì di Tropea

• Coro Laetare di Locri-Gerace

• Nuova Corale Polifonica di Vibo Valentia

• Scola Cantorum Porta Fidei di San Giovanni in Fiore

• Coro Trisaghion di San Luca Evangelista (Reggio Calabria)

Il tutto accompagnato dalla prestigiosa Orchestra del Teatro Francesco Cilea, diretta dal maestro Bruno Tirotta, per un’esperienza sonora emozionante e memorabile. La serata sarà condotta da Don Francesco Cristoforo, noto volto del panorama religioso e culturale calabrese.

Info sulla prevendita

Biglietti disponibili presso:

B’Art – Reggio Calabria, centro città

Bar Mimosa – Sant’Anna, Reggio Calabria

Dolci Momenti – Rione Modena, Reggio Calabria

Posti limitati – affrettati! La prevendita è già attiva e i posti stanno andando a ruba. Unisciti al coro della vita. Ogni biglietto è un dono. Ogni spettatore, un messaggero di speranza. Sostieni la ricerca, abbraccia la musica, diventa parte del cambiamento.

