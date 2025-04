Reggio Calabria, le precisazioni del lettore che ha scritto sullo Street Food: “offeso e insultato per aver raccontato la verità, questa mentalità da sudditi mi fa orrore. E sui token…”

StrettoWeb

Questa mattina abbiamo ricevuto in redazione una nuova email dal lettore che ieri ci ha inviato una lettera sullo Street Food di Reggio Calabria. Di seguito pubblichiamo integralmente il contenuto della seconda lettera:

“Buongiorno caro Direttore,

mi scusi se la disturbo nuovamente. Innanzitutto la ringrazio per aver pubblicato la mia lettera di ieri sullo street food, come sempre si è dimostrato gentile e vicino ai suoi lettori, ma oggi le scrivo questa nuova email perchè sono rimasto sgomento dalle conseguenze che ha avuto. Questa mattina ho visto oltre 200 commenti e tantissime condivisioni, e francamente non mi aspettavo che l’argomento destasse un simile interesse. In ogni caso, è il contenuto di alcuni commenti che mi ha colpito molto e mi sono sentito in dovere di fare alcune precisazioni che le chiedo di pubblicare per correttezza.

Innanzitutto non mi nascondo affatto, mi chiamo Giuseppe Surace e non ho mandato una lettera anonima o senza firma come ha scritto qualcuno che vede sempre il marcio dietro le cose. Non ho firmato espressamente la lettera pensando che bastasse l’indirizzo email alla attenzione del direttore della testata giornalistica, da cui si evince il mio nominativo, in ogni caso ribadisco e sottoscrivo il mio nome affinchè ripeto non mi nascondo anzi, non dico che mi aspettavo di essere contattato dall’organizzazione per avere il rimborso dei token, ma almeno prendere in considerazione i miei suggerimenti.

Seconda precisazione è nei confronti dei commenti su StrettoWeb: la mia lettera non è nè uno scoop nè una notizia. Questa testata si è sempre dimostrata aperta ad accogliere le istanze che arrivano dal basso, dai cittadini, e spesso e volentieri riesce a dare da cassa di risonanza a problemi enormi che invece altre autorità ufficialmente responsabili, non risolvono se non per la vergogna dello sputtanamento sulla stampa. StrettoWeb, quindi, si conferma una testata libera, popolare, vicina ai cittadini e senza scheletri negli armadi: complimenti, direttore, continuate così e ignorate chi vi critica (sono i primi a leggervi ogni giorno!). Tra l’altro ho letto tanti articoli sullo Street Food proprio su StrettoWeb e ho deciso di andarci, come credo migliaia di altre persone, proprio per le sponsorizzazioni che avete fatto sul vostro giornale, quindi figuriamoci se ce la potete avere proprio voi contro l’iniziativa! Così come non ce l’ho io… E qui passo alla terza e più importante precisazione: io non ho affatto contestato l’evento dello Street Food, anzi. Ne ho parlato bene e ho espresso apprezzamento per l’iniziativa. Ho soltanto testimoniato come, sul mio vissuto personale, ci siano state criticità nella organizzazione dello stesso. Ho fornito una testimonianza che in qualsiasi altro posto del mondo viene recepita e apprezzata per migliorarsi e fare meglio nelle edizioni successive. Ho dato dei consigli, che come leggo dai commenti in tanti condividono, che possono anche essere ignorati. Ma addirittura arrivare ad offendermi e insultarmi senza neanche conoscermi, mi da il quadro in cui siamo ridotti in questa nostra derelitta Calabria, e perchè siamo così poveri e arretrati.

Insomma, secondo il tenore di molti commenti il problema è che io mi sono permesso di contestare! Lesa maestà! Non dovevo permettermi di dire una parola, tutto va bene e il problema è di chi si lamenta!!!

E’ per questa mentalità che le cose non funzionano, mentre altrove, nel nord Italia e nel resto d’Europa, i cittadini fanno pressioni enormi affinchè tutto funzioni bene e ottengono risultati importanti.

Da noi invece abbiamo ancora questa mentalità da sudditi per cui tutto deve andare bene a prescindere, e nessuno può permettersi di contestare, criticare, in modo costruttivo come ho fatto io, dando consigli e suggerimenti per migliorarsi!

Ho scritto che è un evento bellissimo, come idea, e che andava organizzato meglio. Ho scritto che avrebbe meritato la chiusura al traffico del Lungomare, con spazi più ampi per evitare folle ammassate con enormi rischi per la sicurezza e auto che sfrecciavano accanto ai pedoni. Ho scritto che c’erano auto parcheggiate in divieto di sosta e nessuno diceva nulla. Ho scritto che c’erano code enormi e che si sarebbero potute studiare soluzioni per un miglior funzionamento di un’idea bellissima, che ha avuto molte pecche nella fase organizzativa.

Poi, per quanto riguarda i token e i soldi, sì, lo ammetto, sono uno che preferisce andare al ristorante, seduto, e avere le comodità. Ho questa grande difetto di apprezzare le comodità a maggior ragione con la famiglia e i bambini piccoli, e registro che evidentemente anche queste preferenze suscitano rabbia e invidia (forse da chi non se le può permettere?) per quella stessa mentalità intrisa di odio sociale. Forse ho sbagliato ad andare ad uno street food alle 20 della sera, qualcuno dice che è troppo tardi? Non so a che ora sono abituati a cenare coloro che hanno lasciato questi commenti, e con quali tempistiche cenano visto che tra una casetta e l’altra c’erano file di oltre un’ora! Come ho scritto nell’email di ieri, sono andato allo Street Food perchè attirato dalla possibilità di mangiare tanti prodotti tipici locali della Sicilia e della Calabria in un unico posto. Cibi che ho sempre mangiato quando mi trovo in Sicilia per lavoro o vacanza, ma adesso potevo condividerli con tutta la famiglia in una domenica di relax e soprattutto tutti insieme in un unico posto. Un altro brutto difetto che ho è quello di non preoccuparmi di quanto costa una cosa: non sono ossessionato dai costi del menù, non mi faccio il conto di quanto ho speso tra antipasti, primi e secondi per anticipare il responso dello scontrino, e quindi anche allo Street Food non avevo pianificato in anticipo e con esattezza quello che avrei mangiato, quanti arancini, quanti panini, quanti cannoli, avrei comprato, per me e per la mia famiglia.

Ci saremmo regolati in base al livello di fame e a cosa ci avrebbe detto la nostra gola una volta arrivati in ogni casetta, magari vedendo dal vivo come erano le pietanze; avremmo anche potuto acquistare più cose da portare a casa e mangiare il giorno dopo, per questo motivo ho cambiato 100 euro (per quattro persone, non una!), proprio per non dover tornare indietro a fare la fila e avere libertà di acquisto in ogni casetta. Mai pensando che non li avrei potuti cambiare dopo o che ci sarebbe stata tutta quella fila che ci ha fatto desistere, costretto a portare i bambini a sfamarsi altrove, e poi tornare e arrangiarci con le casette con meno fila, compromettendo la nostra libertà di scelta. Se poi uno può recarsi allo Street Food soltanto dopo aver elaborato uno studio scientifico che calcoli con precisione il numero di ogni singolo prodotto per ogni singolo componente della famiglia e debba quindi cambiare gli euro con precisione, allora è proprio qualcosa che non fa per me!

Di certo non è un sistema di organizzazione brillante. E a chi ha scritto che non si poteva pagare nelle casette perchè chi cucinava non poteva sporcarsi le mani, dico che funziona così in tutti i posti del mondo e non ho mai sentito questa obiezione. Può rimanere una sola persona alla cassa, che non cucina, come in tutti i posti del mondo, o se c’è scarsa affluenza e non vale la pena di impiegare un soggetto come cassiere, può alternarsi usando i guanti quando tocca il denaro. Ci sono mille soluzioni molto più pratiche, poi ripeto si può beatamente ignorare il consiglio di un cittadino che ha apprezzato l’iniziativa ma ha voluto pubblicamente testimoniare alcuni disservizi che sono emersi. Una volta si diceva che “il cliente ha sempre ragione”, non pretendo questo ma vabbè… Spero che l’evento si faccia di nuovo il prossimo anno, magari con più ampi spazi e una migliore organizzazione. E spero soprattutto che in questa terra cambi la mentalità: aprite gli occhi e aprite le menti, dire che qualcosa non funziona o che poteva essere fatto meglio non è eresia, non è lesa maestà, non è piagnisteo o lamentela. Significa cittadinanza attiva, senso civico, voglia di migliorare le cose, consapevolezza della propria dignità e del rispetto che ogni cittadino deve pretendere da chi organizza eventi pubblici di qualsiasi natura. In fondo, lo Street Food è una fesseria rispetto ai grandi problemi che affliggono questa terra. Se non avessimo la mentalità dei sudditi a cui “tutto va bene”, probabilmente non vivremmo nella Regione con meno lavoro, con la peggiore sanità, con le più arretrate infrastrutture, con le peggiori strade in termini di manutenzione, le peggiori reti idriche e i servizi peggiori del continente…

Concludo ringraziando ancora il direttore di StrettoWeb e la redazione tutta per lo spazio dato, per il coraggio nel lavoro difficile che fanno ogni giorno andando ad alimentare il pubblico dibattito e focalizzando i problemi reali dal punto di vista dei cittadini, con l’invito a continuare sempre così, senza padroni e senza padrini. Buon proseguimento a tutti.

Giuseppe Surace (mettete la firma in grande per favore affinchè qualche stupido non continui a parlare di anonimato, in logiche di omertà che appartengono proprio a chi insulta e offende coloro che invece si permettono di parlare)”.

