Reggio Calabria: “Photinia danneggiate a Santa Caterina, vandalismo o vento?”

“L’Associazione “Noi per Santa Caterina” in merito ad un articolo di giornale riportante il pensiero del consigliere delegato al verde, secondo il quale, gli ultimi eventi che hanno interessato alcune piante di Photinia messe recentemente a dimora nel quartiere, sulla via Enotria, sarebbero da attribuire ad atti vandalici, in tal senso, questa associazione, intende esprimere il proprio punto di vista”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Associazione Bruno Stancati.

“Premettiamo che se così fosse, saremmo i primi a condannare tale gesto, e bene fa il delegato, secondo il suo dire, a denunciare il tutto alle autorità competenti, ma, a nostro avviso, in mancanza di certezze sui fatti, è possibile ipotizzare anche la probabilità che si tratti di danni causati dalle fortissime raffiche di vento che hanno sferzato la zona proprio nei giorni scorsi. Ci sembra ingiusto e fuorviante, quindi, addossare tout court la responsabilità diretta ad un gesto di inciviltà e di conseguenza all’agire indiretto di una comunità che, invece, sta lottando da anni per affermare i propri diritti, ad oggi negati, una comunità, quella del quartiere Santa Caterina, fortemente impegnata affinché si riprenda la strada della risoluzione dei tanti e gravi problemi che lo affliggono”.

“Chiediamo, pertanto – in mancanza di evidenze – un approccio più maturo e responsabile da parte dell’amministrazione comunale. Al di fuori di ogni sterile polemica, ci preme sottolineare, inoltre, l’inadeguata presenza, o l’ingiustificata assenza di qualsiasi forma di intervento per la manutenzione e la cura dell’intero patrimonio arboreo presente nel quartiere, (oltretutto non sono mancate le segnalazioni da parte di questa associazione), da anni in totale stato di abbandono da parte dell’amministrazione comunale”.

