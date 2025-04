Reggio Calabria, il 30 aprile la 2ª edizione di “Pellaro in Fiore: L’Unicità del Bergamotto” | INFO

StrettoWeb

L’Associazione Culturale “Melany Art L’Oasi Creativa” è lieta di annunciare la II edizione di “Pellaro in Fiore: L’Unicità del Bergamotto” che si terrà il 30 Aprile (mercoledì) 2025 ore 10:30 presso il plesso Don Bosco, dell’IC Cassiodoro Don Bosco, Via Nazionale Trav. G Pellaro RC. La primavera è già sbocciata e la natura si è risvegliata offrendoci un’esplosione di colori e vivacità, così l’iniziativa è volta a donare spunti di riflessione e condivisione all’intera comunità scolastica e non, ed è proprio in questa ottica che nasce il progetto Melany “Pellaro in Fiore” che quest’anno ha scelto L’Unicità del Bergamotto”.

L’associazione vuole rinnovare il messaggio “Pellaro vuole rifiorire”, senso civico e d’appartenenza, speranza nel futuro che parta dal territorio, attraverso le famiglie e la scuola, tutti insieme per vivere un momento di gioia e serenità, puntando sull’Unicità degli allievi, che come il Bergamotto, unico e raro, rappresentano la nostra forza futura. Gli allievi liberamente e volontariamente parteciperanno al progetto: L’Oro Verde di Calabria, Siamo come il Bergamotto”.

Spunti di riflessione e considerazioni, poesie e ricerche, cartellonistica opere creative, e tanto altro, che avranno come protagonista sua Maestà il Bergamotto, accompagneranno i presenti in uno spazio temporale dedicato all’Unicità del Bergamotto, l’Oro verde di Calabria, Unico e Raro come unici e rari sono i ragazzi e le ragazze che s’impegneranno in questo progetto, con le proprie fragilità e pregi, unici e irripetibili, l’oro verde del nostro territorio, speranza in un futuro di crescita sana, persone che porteranno nel mondo valori fatti di buon senso, solidarietà aggregazione e spirito di comunità.

Per l’occasione l’associazione, ideatrice dell’iniziativa, donerà all’IC Cassiodoro Don Bosco, plesso Don Bosco, un alberello di bergamotto, come simbolo di Unicità, rara e preziosa, per un futuro costellato di amore e sensibilità che verrà piantumato nello spazio verde del plesso stesso e agli allievi, impegnati nel progetto, e agli altri plessi che compongo l’istituto scolastico, consegnerà dei cuori di carta con semi di piantine fiorite, così che “Pellaro in Fiore” possa diventare negli spazi green di riferimento e in ogni aiuola, portone balcone privato e casalingo, segno che rafforzi il senso di cittadinanza del paese.

Madrina dell’iniziativa la poetessa pellarese Francesca Tavani, scrittrice e autrice di diverse raccolte di poesie, donna pluripremiata a livello locale e nazionale, felicissima di partecipare anche alla seconda edizione di un’iniziativa, che nasce dal territorio e volta al territorio. L’iniziativa vuole anche dare spazio alla creatività, e così realizzerà una piccola esposizione di opere e manufatti a cura della maestra d’arte Foti Maddalena Melania responsabile della parte artistica, nonché fondatrice dell’associazione ideatrice dell’iniziativa stessa. Vi aspettiamo dunque per intraprendere insieme un viaggio emozionale e sensoriale alla ricerca dell’UNICITA’ del proprio io. Tutta la comunità è invitata, partecipate numerosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.