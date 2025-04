Reggio Calabria: il parco giochi di Punta Pellaro nell’abbandono più totale | FOTO

StrettoWeb

Ancora una volta le aree gioco per i bambini a Reggio Calabria, sono in totale abbandono. Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo che evidenziano le condizioni disastrose in cui si trova il parco giochi di Punta Pellaro dove la situazione è davvero pessima. Le immagini parlano chiaro ed evidenziano giochi rotti, erba alta, giostrine a terra ecc. ecc. Uno scenario indegno per uno spazio che dovrebbe rappresentare un luogo sicuro di svago per i bambini e un punto di incontro per le famiglie.

Non è la prima volta che i residenti denunciano lo stato di degrado in cui versa l’area ludica. In città sono continue le promesse di interventi e riqualificazioni delle zone abbandonate ma la realtà odierna del parco giochi di Punta Pellaro è un’area che sembra dimenticata da chi dovrebbe garantirne la cura e la sicurezza. Altalene arrugginite, scivoli danneggiati e pavimentazioni sconnesse non solo deturpano l’immagine del quartiere, ma rappresentano un rischio concreto per l’incolumità dei piccoli frequentatori.

I cittadini di Punta Pellaro chiedono a gran voce un intervento immediato. I bambini meritano di poter giocare in sicurezza. Le famiglie hanno diritto a luoghi dignitosi dove trascorrere il tempo libero. Perché un parco giochi non è un semplice arredo urbano: è un simbolo di comunità, crescita e futuro.

