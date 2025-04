Il parco di Contrada Maldariti abbandonato, la rabbia di un lettore: “sembra la Savana: giocano gli animali e non i bambini” | FOTO

StrettoWeb

Dopo l’articolo pubblicato lo scorso 28 gennaio sullo stato di abbandono del parco di contrada Maldariti, ritorniamo, a oltre due mesi di distanza, a occuparci del problema. La speranza era quella di poter scrivere un articolo riguardante la pulizia della zona ludica e la riconsegna ai cittadini. Invece nulla. Ennesimo problema ignorato. Un lettore di StrettoWeb scrive alla nostra redazione spiegando, indignato: “avevo già scritto in passato per ricordare a chi di competenza che un parco, per i più piccoli e per i più grandi, è qualcosa di bello dove passare un pomeriggio ed una serata per scambiare due chiacchiere e vedere i propri figli felici e non davanti allo smartphone o alla play. Purtroppo dopo tante telefonate inutili e richieste, sempre inutili, come si può vedere siamo diventati una Savana dove ormai topi e animali non identificati fanno da padrone“.

La richiesta finale: “il vostro giornale è riuscito in tanti articoli a trovare una soluzione o a risolvere il problema… io incrocio le dita…“. StrettoWeb darà sempre voce e spazio agli appelli dei cittadini accendendo un riflettore in più sulle problematiche. Chissà che chi di dovere, leggendo questo articolo, domani si svegli e scelga come priorità quella di occuparsi di parco Maldariti. La speranza citata a inizio articolo, del resto, è l’ultima a morire, giusto?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.